Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια



H ανάρτηση του γιου του Βασίλη Λεβέντη

Πέθανε ο πολιτικός Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο γιος του μέσω ανάρτησης που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης 1 Ιουλίου στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.

Μόλις στα 75 σου.

Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.

Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.

Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.

Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.

Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.

Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.