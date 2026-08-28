Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας

O βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε ανακοίνωσαν την Παρασκευή (27/8) τα Ανάκτορα.

Το παλάτι στο Όσλο ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς άφησε την τελευταία του πνοή ειρηνικά,τα ξημερώματα στο εθνικό νοσοκομείο του Όσλο.

Ο Χάραντ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα για τη θεραπεία μιας σπάνιας πάθησης του αίματος.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο πριν από τον θάνατό του, μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν επισκεφθεί τον βασιλιά, ενώ πλήθος κόσμου άφηνε λουλούδια έξω από το παλάτι.

Ο Χάραλντ ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Νορβηγίας που γεννήθηκε στη χώρα μετά τον 14ο αιώνα. Στον θρόνο θα τον διαδεχθεί ο γιος του, Χάακον.

Έπειτα από 35 χρόνια στον θρόνο, θα μείνει στη μνήμη ως μια δημοφιλής και μεταρρυθμιστική προσωπικότητα που εκσυγχρόνισε τη μοναρχία, αψήφησε την παράδοση όταν παντρεύτηκε μια γυναίκα που δεν είχε βασιλικό αίμα και λειτούργησε ως ενωτική δύναμη στις πιο δύσκολες στιγμές της Νορβηγίας.

Οι παρατηρητές των βασιλικών θεμάτων τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο προσγειωμένο, σεβαστό και αγαπητό, αποκαλώντας τον «παππού» του έθνους και «βασιλιά του λαού» – τίτλος που είχε αποδοθεί και στον πατέρα του, τον Βασιλιά Όλαφ Ε’.

Μετά τις επιθέσεις με βόμβες και πυροβόλα όπλα στο Όσλο και το νησί Ουτόγια το 2011, ο Χάραλντ κάλεσε τους Νορβηγούς να στηρίξουν ο ένας τον άλλον και να μην «αφήσουν τον φόβο να κυριαρχήσει».

Πιο πρόσφατα, ο Χάραλντ και η οικογένειά του ήρθαν αντιμέτωποι με προβλήματα υγείας και σκάνδαλα, κυρίως λόγω της σχέσης της νύφης του, Μέτε-Μάριτ, με τον εκλιπόντα καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και της καταδίκης του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, για βιασμό.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, η νορβηγική μοναρχία έγινε πιο ισότιμη και διαφανής όσον αφορά τα οικονομικά και τα θέματα υγείας.

Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, βασίλισσα Σόνια, με την οποία ήταν παντρεμένος επί σχεδόν 58 χρόνια, την κόρη τους πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα τον γιο τους και νέο βασιλιά Χάακον, καθώς και έξι εγγόνια.