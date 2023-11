Πέθανε ο ντράμερ των Kool & The Gang, Τζορτζ Μπράουν

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών στο Λος ‘Αντζελες, ο George «Funky» Brown, ντράμερ των Kool & The Gang.

Σύμφωνα με το TMZ , το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα σε προχωρημένο στάδιο, ενώ μόλις τον περασμένο μήνα ο ίδιος δήλωνε ότι έχει αναρρώσει κι ετοιμάζεται για νέα περιοδεία.

«Όταν τού ζητούσαν να περιγράψει τη μουσική του, ο Μπράουν πάντα απαντούσε “ο ήχος της ευτυχίας”», αναφέρεται σε σχετική δήλωση.

Το κοινό γνώριζε για τη μάχη του 74χρονου με τον καρκίνο που τον είχε υποχρεώσει να αποχωρήσει από την περιοδεία του 2023, έγραψαν αρκετά διεθνή μέσα.

Η Kool & The Gang ιδρύθηκαν το 1964 στο Νιου Τζέρσεϊ. Πέρα από τον Μπράουν, τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη είναι οι αδερφοί Robert Bell (μπάσο) and Ronald Bell (πλήκτρα), ο Dennis Thomas (σαξόφωνο), ο Robert Mickens (τρομπέτα), ο Ricky West (πλήκτρα) και ο Charles Smith (κιθαρίστας).

Ο μόνος που ζει ακόμη από τα ιδρυτικά μέλη είναι ο Robert “Kool” Bell.

Οι Kool & The Gang έκαναν το ντεμπούτο τους με το άλμπουμ «Kool & The Gang» το 1969κι έγιναν διάσημοι το 1973 με το τέταρτο άλμπουμ τους, το «Wild And Peaceful» (1973), το οποίο περιείχε τις επιτυχίες «Jungle Boogie» και «Hollywood Swinging».