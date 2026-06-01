Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Μια δυσάρεστη είδηση συγκλονίζει τον χώρο του αθλητισμού καθώς ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή μετά από πολυήμερη νοσηλεία εξαιτίας σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος.

Tο ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου Χατζηκώστα σταΙωάννινα, όταν οδηγός επιχείρησε να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα του ποδοσφαιριστή.

Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε σε ηλικία 34 ετών.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Μάριος Οικονόμου είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία από τον ΠΑΣ Γιάννινα και στη συνέχεια αγωνίστηκε ομάδες, όπως η Κάλιαρι, η Μπολόνια, η ΣΠΑΛ, η Μπάρι, η ΑΕΚ, η Κοπεγχάγη, η Σαμπντόρια και ο Παναιτωλικός. Το 2024 είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχοντας στο ενεργητικό του έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και κατακτώντας μεταξύ άλλων το πρωτάθλημα Δανίας το 2022 με την Κοπεγχάγη.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».