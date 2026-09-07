Πέθανε ο κινηματογραφικός παραγωγός Θάνος Λαμπρόπουλος

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο κινηματογραφικός παραγωγός Θάνος Λαμπρόπουλος.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1956, σπούδασε κινηματογράφο στη Σχολή Λυκούργου Σταυράκου και Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στην οπτικοακουστική παραγωγή.

Το 1988 ίδρυσε, μαζί με τον σκηνοθέτη Στέλιο Χαραλαμπόπουλο και τον διευθυντή φωτογραφίας Γιάννη Βαρβαρίγο, την εταιρία κινηματογραφικών παραγωγών «Περίπλους». Η δταστηριότητά τους επικεντρώθηκε κυρίως σε ντοκιμαντέρ αλλά και ταινίες μυθοπλασίας, σε ελληνικές παραγωγές και ευρωπαϊκές συμπαραγωγές.

Ο ίδιος υπήρξε παραγωγός των ταινιών «Αδης» (1996), «Σινασός, Τοπογραφία της Μνήμης» (1997), «Είδαν τα Μάτια μας Γιορτές» (2000), «Ημερολόγια Καταστρώματος: Γιώργος Σεφέρης» (2001), «Η Υπογραφή» (2013), «Τη Νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσόα Συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη» (2013) και «Μαραθώνιος μιας Ημιτελούς Ανοιξης, Γρηγόρης Λαμπράκης» (2014).

Ο Θάνος Λαμπρόπουλος διετέλεσε μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Σύνδεσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ).

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη και ώρα 10.00 από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.