Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ, πέθανε σε ηλικία 87 ετών

ΟΤεντ Τέρνερ, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises, σε ηλικία 87 ετών.

Ο γεννημένος στο Οχάιο επιχειρηματίας της Ατλάντα, στον οποίο είχε αποδοθεί το παρατσούκλι «Το Στόμα του Νότου» (The Mouth of the South) λόγω του παρορμητικού και ειλικρινούς χαρακτήρα του, έχτισε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο υπερσταθμό της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια με ταινίες και κινούμενα σχέδια, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες, όπως οι Atlanta Braves, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Τέρνερ ήταν επίσης διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος που ίδρυσε το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών, ακτιβιστής που επιδίωξε την παγκόσμια εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, καθώς και οικολόγος, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή του βίσονα στην αμερικανική Δύση, ενώ δημιούργησε ακόμη και το καρτούν “Captain Planet” για να εκπαιδεύσει τα παιδιά σχετικά με το περιβάλλον.

Ωστόσο, ήταν το τολμηρό του όραμα να μεταδίδει ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο και όλες τις ώρες, αυτό που τον έκανε πραγματικά διάσημο — μόλις η ιδέα του κατάφερε τελικά να εδραιωθεί.

Το 1991, ο Τέρνερ ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό Time, επειδή «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Τελικά, ο Τέρνερ πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αργότερα αποχώρησε από τις επιχειρήσεις, αλλά συνέχισε να εκφράζει την περηφάνια του για το CNN, αποκαλώντας το το «μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

«Ο Τεντ ήταν ένας ηγέτης με έντονη συμμετοχή και δέσμευση, ατρόμητος, θαρραλέος και πάντα πρόθυμος να στηρίξει μια διαίσθηση και να εμπιστευτεί την κρίση του», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μαρκ Τόμσον, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του CNN Worldwide. «Ήταν και θα είναι πάντα το πνεύμα που καθοδηγεί το CNN. Ο Τεντ είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε, και όλοι θα αφιερώσουμε μια στιγμή σήμερα για να τιμήσουμε εκείνον και την επίδραση που είχε στις ζωές μας και στον κόσμο».

Λίγο πριν από τα 80ά του γενέθλια το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή.

Στις αρχές του 2025, νοσηλεύτηκε με μια ελαφριά περίπτωση πνευμονίας πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Τέρνερ αφήνει πίσω του τα πέντε παιδιά του, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.