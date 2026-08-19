Πέθανε ο Γιώργος Λουλουδάκης

Ένα από τα παλιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Γιώργος Λουλουδάκης έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης σε ηλικία 71 ετών. Μέλος της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση της υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης.

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Είχε θητεύσει όλα αυτά τα χρόνια σε υψηλά κομματικά όργανα όπως η Κεντρική Επιτροπή.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Λουλουδάκης

Ο Γιώργος Λουλουδάκης γεννήθηκε στη Δράμα στις 17 Ιανουαρίου του 1955, αν και η καταγωγή του είναι από την Ρουμελή Μυλοποτάμου Κρήτης. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και μιλούσε αγγλικά. Εκτός από γραμματέας Οργανωτικού κι εκλεγμένος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο εκλιπών υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ, μέλος Γραμματείας Συνοικιακού, ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΑΣΟΕΕ, εκλεγμένος στο Δ.Σ. φοιτητών ΑΣΟΕΕ, Γενικός Γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης, Γενικός Γραμματέας ΝΟΔΕ, Περιφερειάρχης ΚΕΠΟ (Κεντρική Περιφερειακή Οργάνωση), μέλος ΔΑΚΕ Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας. Διετέλεσε με επιτυχία σε θέσεις ευθύνης, όπως μέλος στο Δ.Σ. Νοσοκομείου «Ερυθρού Σταυρού», Διευθυντής στο υφυπουργείο Τουρισμού , Διευθυντής Υφυπουργού Εξαγωγικού Εμπορίου, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Υφυπουργού Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Λουλουδάκης αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία στις 25 Νοεμβρίου του 2024, διαφωνώντας με την διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.