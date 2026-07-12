Πέθανε ο ένας εγκαυματίας από την φωτιά στον Ασπρόπυργο

Κατέληξε σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Πρόκειται για τον 54χρονο, έναν εκ των δύο που είχε μεταφερθεί στο ΚΑΤ με πολύ βαριά εγκαύματα στο 90% του σώματός του και ο οποίος σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή.