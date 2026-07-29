Πέθανε ο DJ Kavinsky σε ηλικία 50 ετών

Νεκρός βρέθηκε ο Γάλλος DJ και μουσικός της electropop, Kavinsky, ο οποίος είχε εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Παρισιού.

Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Βενσάν Μπελορζέ (Vincent Belorgey), ήταν 50 ετών.

«Έχει διαταχθεί έρευνα για τα αίτια του θανάτου, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε, καθώς οι πρώτοι διασώστες δεν εντόπισαν ύποπτα στοιχεία στο σημείο», ανέφερε η εισαγγελική ανακοίνωση.

Ο Kavinsky έγινε παγκοσμίως γνωστός ως δημιουργός του «Nightcall» (2010), το οποίο απέκτησε τεράστια δημοτικότητα μέσα από την ταινία «Drive» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Το «Nightcall» ερμήνευσε και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της διοργάνωσης.