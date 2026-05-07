Πέθανε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Γκιώνης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και επί σειρά δεκαετιών ενεργό μέλος της δημοσιογραφικής κοινότητας, Δημήτρης Γκιώνης.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Δημήτρη Γκιώνη εξεφρασε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Ο Δημήτρης Γκιώνης γεννήθηκε το 1939 στη Δημητσάνα και αφιέρωσε περισσότερα από πενήντα χρόνια στη δημοσιογραφία, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο του Τύπου και του πολιτισμού. Τη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1964, εργαζόμενος ως συντάκτης και υπεύθυνος των καλλιτεχνικών σελίδων στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή».

Η περίοδος της δικτατορίας τον οδήγησε στο εξωτερικό, όπου από το 1967 έως το 1973 έζησε στη Γαλλία και τον Καναδά. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί συνέχισε να αρθρογραφεί σε ελληνόγλωσσα έντυπα, διατηρώντας ενεργή τη δημοσιογραφική του παρουσία ακόμη και μακριά από την Ελλάδα.

Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το 1974, εργάστηκε στην εφημερίδα «Αυγή», ενώ από το 1975 και μέχρι το κλείσιμο της ιστορικής εφημερίδας υπήρξε βασικό στέλεχος της «Ελευθεροτυπίας». Από το 2012 συνεργάστηκε με την Εφημερίδα των Συντακτών, συνεχίζοντας αδιάκοπα την παρουσία του στον χώρο της ενημέρωσης.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η συμβολή του στην τηλεόραση, καθώς από το 1976 έως το 1983 εργάστηκε στο ρεπορτάζ της ιστορικής τηλεοπτικής εκπομπής Παρασκήνιο. Παράλληλα, από το 1975 έως και το 1978 κάλυψε δημοσιογραφικά τις δίκες των χουντικών βασανιστών και τη δίκη για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου, καταγράφοντας κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ο Δημήτρης Γκιώνης υπήρξε επίσης συνεκδότης του περιοδικού «Τετράδιο», ενώ παράλληλα με τη δημοσιογραφία ανέπτυξε πλούσιο συγγραφικό έργο. Ανάμεσα στα αφηγήματά του ξεχωρίζουν τα βιβλία «Τώρα θα δεις….», «Το περίπτερο», «Έτσι κι αλλιώς», «Και μετά τι έγινε», «Οι μεγάλες αποδράσεις» και πολλά ακόμη.

Ξεχωριστή θέση στην πορεία του κατέχουν οι περισσότερες από 1.000 συνεντεύξεις που πραγματοποίησε με σημαντικές προσωπικότητες της Τέχνης και των Γραμμάτων. Μέσα από αυτές τις συνομιλίες κατάφερε να συναντήσει και να συνομιλήσει με κορυφαίες μορφές του πολιτισμού, τα λεγόμενα «ιερά τέρατα», που σημάδεψαν την καλλιτεχνική και πνευματική ζωή από τη δεκαετία του ’60 και μετά.

Ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του, παρέμεινε ενεργός και αφοσιωμένος στο έργο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ. Μέχρι και τις τελευταίες αρχαιρεσίες συμμετείχε συστηματικά στις δράσεις του Ιδρύματος, οργανώνοντας με ελάχιστα μέσα δεκάδες εκδηλώσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, χωρίς ποτέ να επιδιώκει προσωπική προβολή.

Όπως επισημαίνει η ΕΣΗΕΑ, ο Δημήτρης Γκιώνης υπήρξε άνθρωπος σεμνός, λιγομίλητος αλλά με ιδιαίτερο χιούμορ, βαθιά συναδελφικός και πάντα υποστηρικτικός προς τους νεότερους δημοσιογράφους, τους οποίους βοήθησε ουσιαστικά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το επάγγελμα. Η παρουσία και το ήθος του άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον δημοσιογραφικό κόσμο, αποτελώντας παράδειγμα αφοσίωσης, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του Μαρία και στον γιο του Ιάσωνα, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που διέγραψε μια σπάνια και ουσιαστική πορεία στην ελληνική δημοσιογραφία και τον πολιτισμό.