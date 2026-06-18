Πέθανε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης

Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης, 18 Ιουνίου, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος με την χαρακτηριστική χροιά στη φωνή του απέκτησε φανατικό κοινό και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά ερτζιανά.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του Εμφυλίου. Τέλειωσε το 5ο Γυμνάσιο στα Εξάρχεια. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, Οικονομικό Τμήμα, από όπου αποφοίτησε το 1974. Συνέχισε τις σπουδές στη Νομική Αθηνών, από όπου πήρε το πτυχίο του το 1978. Παράλληλα παρακολουθούσε Σχολή Θεάτρου (1967-1970) στο Εθνικό Θέατρο και τελείωσε στη Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Έκανε επίσης πέντε χρόνια σπουδές στο Ωδείο Αθηνών, Φωνητικά και Ακκορντεόν.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων, πραγματοποιώντας πολυάριθμα ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Από την Τεχεράνη και την Ινδία μέχρι την Κούβα, γνώρισε διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνίες, εμπειρίες που συχνά αξιοποιούσε στις δημόσιες παρεμβάσεις και αφηγήσεις του. Παράλληλα, ασχολήθηκε με την υποκριτική και τη δημοσιογραφία, όμως ήταν το ραδιόφωνο που τελικά κέρδισε την καρδιά του.

Με την ευθύτητα του λόγου του και την ανεξάρτητη σκέψη του, κατάφερε να αποκτήσει φανατικό κοινό και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά ερτζιανά. Η εκπομπή «Ο Εξαρχείων» στα «Παραπολιτικά» 90,1 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς ακροατές, καθώς συνδύαζε πολιτικό σχολιασμό, κοινωνικές παρατηρήσεις και προσωπικές ιστορίες από μια ζωή γεμάτη εμπειρίες.

Η μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο τον οδήγησε στην ενεργό ενασχόληση με τον ιστορικό Αστέρα Εξαρχείων, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έδωσε μακρά μάχη με τον καρκίνο.