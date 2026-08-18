Πέθανε ο Χρήστος Γατσέλης στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

Ένα από τα παλιότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης ο Χρήστος Γατσέλης πέθανε χθες. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο κουμπάρος του Χάρης Σειτανίδης. Γράφει στο μήνυμα του:

” 18 Αυγούστου 2026, ημέρα των γενεθλίων μου, ο αγαπημένος μου Κουμπάρος, ο πνευματικός μου αδελφός και συνοδοιπόρος μου, Christos Gatselis μας εγκατέλειψε για πρώτη φορά στη ζωή του και αναχώρησε απρόσμενα για το ταξίδι στην αιωνιότητα.

Είμαι συντετριμμένος και το ίδιο πιστεύω ότι αισθάνονται όλοι όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν”.

Ο Χρήστος Γατσέλης ήταν από τα παλιότερα στελέχη του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Υπηρέτησε το ΠΑΣΟΚ από διάφορες θέσεις.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 11.00 στο Ζάρκο Τρικάλων.

ΣΤ. ΑΛ.