Πέθανε η «βασίλισσα» της κάντρι Ντόλι Πάρτον

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η «θρυλική» τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Την ανακοίνωση του θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας έκανε γνωστή ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ με βίντεο που δημοσίευσε στα social media της Ντόλι Πάρτον.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η θεία του του είχε ζητήσει πριν χρόνια. «Ως υπεύθυνος ασφαλείας της για πάνω από δύο δεκαετίες, θέση που κατείχε πριν από μένα ο πατέρας μου, ο Λάρι, είχα φανταστεί το βάρος αυτής της στιγμής, αλλά δεν το είχα νιώσει πραγματικά μέχρι τώρα. Είναι τιμή μου. Μια τιμή που συνοδεύεται από απόλυτη υπερηφάνεια και μεγάλη θλίψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Ντόλι ζει πλέον στο φως και βρίσκεται στην αγκαλιά του Ιησού, όπου σίγουρα την υποδέχτηκαν ο Καρλ, οι γονείς της και αμέτρητοι άλλοι που την παρακολουθούσαν και λαχταρούσαν να τη συναντήσουν στους ουρανούς», προσέθεσε.

«Η Ντόλι άνοιξε επίσης πόρτες για γενιές τραγουδιστών, τραγουδοποιών, μουσικών και ονειροπόλων από κάθε κοινωνικό στρώμα και από κάθε ήπειρο. Μέσα από το παράδειγμά της, πιστεύαμε ότι τα πάντα ήταν δυνατά. Ποτέ δεν είδε μια πόρτα που δεν μπορούσε να ανοίξει και την άνοιξε», ανέφερε ακόμα στο μήνυμά του ο Σέιβερ, σημειώνοντας ότι «άλλαξε την ιστορία».

«Η οικογένειά μας και η ομάδα στην οποία εμπιστεύτηκε την κληρονομιά της θα εργαστούν επιμελώς για να διασφαλίσουν ότι το πνεύμα της θα ζει για πάντα μαζί μας. Η Ντόλι ήταν αγρότισσα, ακριβώς όπως ο μπαμπάς της. Αυτός καλλιεργούσε τη γη. Εκείνη καλλιεργούσε τραγούδια και ευτυχία. Η Ντόλι μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι θέλει να αναπαυθεί σε ένα όμορφο κρεβάτι από αφράτο βαμβάκι, γιατί μετά από μια ζωή που φορούσε βαριά στρας, επιτέλους της αξίζει να νιώσει άνετα και να ξεκουραστεί. Αναπαύσου εν ειρήνη, θεία Ντόλι… Είθε ο Θεός να ευλογεί τη Ντόλι Πάρτον και είθε ο Θεός να ευλογεί όλους σας. Θα σας αγαπάει πάντα», κατέληξε.

Η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946 στην κωμόπολη Sevierville του Τενεσί. Γονείς της ήταν ο Ρόμπερ Λι Πάρτον που εργαζόταν ως αγρότης και οικοδόμος, και η Έιβι Λι Όουενς που ήταν νοικοκυρά. Η Πάρτον ήταν το τέταρτο από τα 12 παιδιά της οικογένειας και σύμφωνα με την ίδια ήταν μια πολύ φτωχή επαρχιακή οικογένεια, συχνά λειτουργούσε ως σύμβολο της αμερικανικής εργατικής τάξης και τακτικά έβαζε το όνομά της και τα χρήματά της στην υπηρεσία των σκοπών στους οποίους πίστευε.

Σε ηλικία περίπου έξι ετών έγραψε το πρώτο της τραγούδι: το «Little Tiny ‌Tasseltop», μια ωδή στην κούκλα της με μαλλιά από ίνες καλαμποκιού. Η μητέρα της το φύλαγε με μεγάλη προσοχή σε ένα κουτί παπουτσιών.

«Αγαπούσα εκείνη τη μικρή κούκλα», έγραψε η Πάρτον δεκαετίες αργότερα. «Εξέφραζα τον εαυτό μου και τα συναισθήματά μου μέσω της γραφής — είμαι σίγουρη ότι αυτό σκεφτόμουν ήταν: “Λοιπόν, η Tasseltop πρέπει να έχει ένα τραγούδι γι’ αυτήν”».

Η Πάρτον δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί μουσική μετά από αυτό με την καριέρα της να συνεχίζεται για σχεδόν έξι δεκαετίες.

Κέρδισε 11 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και ένα βραβείο για το Συνολικό Έργο της.

Με κλασικά τραγούδια όπως τα «Coat of Many Colors», «Jolene» και «I Will Always Love You», έγινε μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, με πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Η αυθεντική προσωπικότητα της Πάρτον, σε συνδυασμό με τα ξανθά χτενίσματά της, τα φανταχτερά κοστούμια και την εκρηκτική παρουσία της όταν βρισκόταν στο επίκεντρο της σκηνής, την έκανε αγαπητή στους Αμερικανούς όλων των κοινωνικών στρωμάτων και βοήθησε στη διάδοση της κάντρι μουσικής διεθνώς.

Με την πάροδο των χρόνων, η Πάρτον παρουσίασε μια τηλεοπτική εκπομπή, πρωταγωνίστησε σε ταινίες και δημιούργησε ακόμη και ένα θεματικό πάρκο, το «Dollywood», ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στην πολιτεία της, το Τενεσί — όλα αυτά εκτός από το διακεκριμένο έργο της ως τραγουδοποιού.

Όμως, το χαρακτηριστικό που της χάρισε διαχρονική αστρική δύναμη ήταν η ικανότητά της να συνδέεται με τους ανθρώπους. Προερχόμενη από μια οικογένεια που η ίδια περιγράφει ως

«εξαιρετικά φτωχή»,

Σε απάντηση στην πανδημία του COVID-19, η Πάρτον δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στην έρευνα για εμβόλια στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ το 2020, καθιστώντας την μια από τις πρώτες χορηγούς της ανάπτυξης του εμβολίου της Moderna.

Διοργάνωσε ένα πρόγραμμα αλφαβητισμού για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και την Ιρλανδία, και χορήγησε υποτροφίες σε μαθητές γυμνασίου στην κομητεία του Τενεσί όπου γεννήθηκε.