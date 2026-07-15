Πέθανε η Μάρω Κοντού

Σε ηλικία 92 χρόνων έφυγε σήμερα (15.07.2026) από τη ζωή, η γνωστή ηθοποιός Μάρω Κοντού, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την λάτρεψε από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το «Αττικόν» νοσοκομείο, η αγαπημένη ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Λίγες ημέρες μετά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή.

Μέσα στα 67 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Ήταν το μακρινό 1959 όταν πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ ενώ το 1960 έκανε το ντεμπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα Κίτρινα Γάντια» σαν σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη.