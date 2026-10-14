Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που έζησε 30 χρόνια στο Νυμφαίο – Η ανάρτηση του «Αρκτούρου»

Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που έζησε για σχεδόν 30 χρόνια στο Νυμφαίο, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο «Αρκτούρος».

Η οργάνωση μέσα από δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ένα πολύ σημαντικό «κομμάτι» της, γράφοντας για ένα ζώο που πέρασε σχεδόν τρεις δεκαετίες στον «Αρκτούρο».

Όπως αναφέρει «έφυγε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ».

«Ήταν μία από τις πρώτες αρκούδες μας, μία από τις πιο γνώριμες μορφές και μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες που έχουμε γνωρίσει. Όσοι τη γνώρισαν θυμούνται καλά τον χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση, ανεξάρτητη και πάντα αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να παίρνει το ξερό ψωμί της, να το πηγαίνει μέχρι το νερό και να το βουτάει πρώτα για να μαλακώσει. Σχεδόν 30 χρόνια μαζί είναι σχεδόν μια ολόκληρη ζωή. Καλό ταξίδι, Κατερίνα».

«Θα είσαι πάντα κομμάτι της ιστορίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ», συμπληρώνει ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ».