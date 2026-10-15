Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση σε ηλικία 89 ετών

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση.

Η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως «Λωξάντρα», στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε εδώ και μερικά χρόνια στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου μέσα από ανάρτησή του στα social media. Αποχαιρετώντας την ηθοποιό, έγραψε: «Μόλις με πληροφόρησαν στη Βουλή ότι έφυγε από την ζωή μια αξιαγάπητη αγωνίστρια, η σπουδαία ηθοποιός, που σημάδεψε τον πολιτισμό μας με τις ερμηνείες της, τους αγώνες της για την δημοκρατία, την δραστηριότητα της στο εξωτερικό, την συνδικαλιστική της δράση. Η ανεπανάληπτη Μπέττυ Βαλάση, η αγαπημένη συνοδοιπόρος στη ζωή του αξέχαστου Τίτου Βανδή, η θρυλική μας κυρά Λωξαντρα, που είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω και να συναντηθούμε καλλιτεχνικά δεν είναι πια κοντά μας. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενήθηκε στο Σπίτι του Αγωνιστή που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους που φροντίζει. Πλήγμα για τον πολιτισμό μας. Την αποχαιρετούμε όλοι με σεβασμό και αγάπη».