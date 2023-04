Πέθανε η Δέσποινα Γερουλάνου, πρόεδρος της 2023 Eleusis και «ψυχή» του Μουσείου Μπενάκη

Πέθανε η Δέσποινα Γερουλάνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της διοργάνωσης «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη και αδερφή του Παύλου Γερουλάνου.

Η Δέσποινα Γερουλάνου αντιμετώπιζε ένα αυτοάνοσο και σήμερα, Τρίτη, 18/4, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών έπειτα από νοσηλεία ενός μήνα – τις τελευταίες ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας – σε νοσοκομείο των Αθηνών λόγω πνευμονολογικής ασθένειας.

Απόγονος των Μπενάκηδων, η Δέσποινα Γερουλάνου, κόρη του Μαρίνου Γερουλάνου και της Αιμιλίας Γερουλάνου-Καλλιγά, εγγονής του Αντώνη Μπενάκη, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη Δραματική Σχολή του Ελληνικού Θεάτρου Τέχνης (Θέατρο Τέχνης) Κάρολος Κουν.

Μάλιστα ήταν η τελευταία θεατρική παρτενέρ του Δημήτρη Χορν.

Εργάστηκε στο θέατρο και τον κινηματογράφο από το 1983 έως το 1990. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής και κοσμημάτων στο Παρίσι και το 1992 οργάνωσε την πρώτη της ατομική έκθεση κοσμημάτων στην Αθήνα. Ακολούθησαν περισσότερες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

Από το 1994 είναι διευθύντρια των Γκαλερί του Μουσείου Μπενάκη, αναδιοργανώνοντας το πρώτο Πωλητήριο του Μουσείου και ιδρύοντας τέσσερις νέους χώρους για την προώθηση και υποστήριξη παραδοσιακών και σύγχρονων εφαρμοσμένων τεχνών και σχεδιασμού. Έχει επιμεληθεί διάφορες εκθέσεις και εκδηλώσεις σε αυτούς τους τομείς. Μεταξύ αυτών είναι οι σειρές «Αναζητήσεις στην Ύλη» και «Η Βιτρίνα της Κριεζώτου 3», αναδεικνύοντας σημαντικούς εκπροσώπους των εφαρμοσμένων τεχνών και του design. Σήμερα είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Πολιτιστικό Συμβούλιο του Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship.

Το αντίο του αδερφού της

Συγκινητικό ήταν ο αποχαιρετισμός του αδερφού της, Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος ανάρτησε στο Facebook το τραγούδι Dead Can Dance των The Host of Seraphim με το μήνυμα «Αντίο αδελφούλα μου… Σ´ αγαπώ πολύ. Αντίο.»

Λ.Μενδώνη: Πραγματικά οδυνηρή απώλεια

«Είναι πραγματικά οδυνηρή η απώλεια της Δέσποινας Γερουλάνου, μιας φίλης, μιας γυναίκας δραστήριας, που μαγνήτιζε τον συνομιλητή της με την παιδεία, την ευγένεια και την ευφυΐα της. Η Δέσποινα τίμησε τη μεγάλη της οικογενειακή παράδοση, ως απόγονος της οικογένειας Μπενάκη και ασχολήθηκε με τον Πολιτισμό σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων και από πολλές θέσεις, πάντοτε με πάθος, ορμή, νέες ιδέες, ευρηματικότητα και αποτελεσματικότητα. Οι σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και στο Θέατρο Τέχνης, τα μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής και κοσμήματος, διεύρυναν ακόμη περισσότερο τους ανοιχτούς ορίζοντες που απέκτησε μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον, όπου τα γράμματα, οι τέχνες, η αγάπη για τις συλλογές και την παράδοση, είχαν πάντοτε κεντρικό ρόλο. Η συνεισφορά της στο εκθεσιακό πρόγραμμα του Μουσείου Μπενάκη, στον τρόπο, με τον οποίο ανανεώθηκε ο σχεδιασμός των εκθέσεων, ήταν καθοριστική. Εξέφρασε τη δοτικότητα που τη χαρακτήριζε ως προσωπικότητα, αναλαμβάνοντας μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, και υπερέβαλε εαυτήν, ώστε η Ελευσίνα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμού. Δούλεψε σκληρά, αντιμετώπισε προβλήματα και προκλήσεις, έδωσε λύσεις. Δε θα ξεχάσω ποτέ τη συνεργασία μας. Της χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα κατάφερε. Την ευχαριστώ για τη φιλία της και για όλα όσα μας προσέφερε. Βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στην Αιμιλία, τον Παύλο, την Ειρήνη, τη Μαρίνα και στους πολλούς της φίλους».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με συντριβή αναγκαζόμαστε σήμερα να αποχαιρετήσουμε την Δέσποινα. Την δημιουργική, δυναμική, αστεία, υπερδραστήρια, γοητευτική Δέσποινα που δεν δίστασε ούτε λεπτό να πει το ναι στην τεράστια πρόκληση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ελευσίνας, που πάντοτε έβαζε το μουσείο Μπενάκη, την Πολιτιστική, τους φίλους της πάνω από την υγεία της. Η Δέσποινα ήταν μια δύναμη της φύσης και αυτό το κάνει ακόμα πιο αδιανόητο ότι χάθηκε τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο κενό. Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της και σε όλους της τους φίλους. Ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί της».

Την «γλυκύτατη και μαχητική γυναίκα» αποχαιρέτισε με tweet του και ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Μουσείο Μπενάκη: Το φως της παρουσίας της αφήνει ξεχωριστό αποτύπωμα

«Το φως της παρουσίας της, το χαμόγελο και η βαθιά ανθρωπιά της αφήνουν ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο Μουσείο και μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων όσοι την γνώρισαν και σε κάθε μέλος της οικογένειας του Μουσείου Μπενάκη» αναφέρει η ανακοίνωση του ιδρύματος, εκφράζοντας βαθύτατη οδύνη για την απώλεια της Δέσποινας Γερουλάνου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

«Η Διοικητική Επιτροπή και το προσωπικό του Μουσείου Μπενάκη, εκφράζουν τη βαθύτατή τους οδύνη για την απώλεια της Δέσποινας Γερουλάνου, μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια σφράγισε με την προσφορά της την πορεία και το έργο του Μουσείου, αγγίζοντας με την ακαταπόνητη εργατικότητά της και το κοινωνικό της έργο, πολλούς συνανθρώπους μας. Ως δημιουργική δύναμη των Πωλητηρίων του Μουσείου, στήριξε τεχνίτες και δημιουργούς του ελλαδικού χώρου. Οι γνώσεις και η αισθητική της βοήθησαν να μείνουν ζωντανές πολλές παραδοσιακές τεχνικές.

Το φως της παρουσίας της, το χαμόγελο και η βαθιά ανθρωπιά της αφήνουν ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο Μουσείο και μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων όσοι την γνώρισαν και σε κάθε μέλος της οικογένειας του Μουσείου Μπενάκη».

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα: «Άφατη οδύνη»

«Αποχαιρετούμε με άφατη οδύνη τη Δέσποινα Γερουλάνου, την Πρόεδρό μας, ψυχή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και απαστράπτον φως της, που ταύτισε τη ζωή της με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό για δεκαετίες. Χάρις στην ευρηματικότητα, το ανοιχτό πνεύμα, την προσήλωση, την παιδεία, την ευγένεια και το χαμόγελό της, η πόλη της Ελευσίνας κατάφερε να τραβήξει πάνω της το παγκόσμιο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Το αποτύπωμά της θα μείνει για πάντα ταυτισμένο με τον θεσμό αυτής της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, αλλά και με το μέλλον της Ελευσίνας, μιας πόλης που η Δέσποινα την αγάπησε βαθιά, με σεβασμό και ανιδιοτέλεια.

Όλοι όσοι εργαστήκαμε μαζί της τής χρωστάμε απέραντη ευγνωμοσύνη.

Συντετριμμένοι απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της.

Υ.Γ.

Πριν περάσουμε σε ένα ακατάλυτο β’ ενικό άμεσης απεύθυνσης σε σένα αγαπημένη μας Δέσποινα,

Σήμερα, η Ημέρα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς τιμάται με την απώλεια ενός μοναδικού εξάγγελού της: Εσένα.

Είναι ο χρόνος άδικος, όταν δεν σταματά έστω για λίγο!

Έτσι, μήπως και καταλάβει τι μας συνέβη…

Από αυτή τη στιγμή, αυτό το άφατο πένθος μας να γίνει τραγούδι και έπος προς τιμήν σου, ανεκτίμητή μας. Αυτή η Πολιτιστική Πρωτεύουσα αποκτά από σήμερα μια ιστορική μοναδικότητα: αφιερώνεται ολόψυχα σε μια πόλη και σε έναν άνθρωπο!

Προς τιμήν σου αγαπημένη μας, όλοι εμείς μαζί, θα κάνουμε αυτό το άρρητο πένθος δύναμη και χρέος. Την Ελευσινα σου αστερισμό και εσένα χαμόγελο!

Και τα τραγούδια να σε βρίσκουν όπου κι αν βρίσκεσαι,

Για να λάμπεις όπου κι αν είσαι!

Πρόποση στη Δέσποινα

«Με τίποτα λιγότερο δεν μπορώ να συμβιβαστώ παρά με την ανάσταση»

Εκ μέρους της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Νανά Σπυροπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μιχαήλ Μαρμαρινός

Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής