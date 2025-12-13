Πεθαίνουν ή έχουν μέλλον τα σεντάν;

Τα premium μεσαία σεντάν των παραδοσιακών Ευρωπαίων κατασκευαστών βρίσκονται σε ιστορικό σταυροδρόμι, καθώς η κατηγορία που κάποτε αποτελούσε σημείο αναφοράς για στελέχη και εταιρικούς στόλους καταγράφει πλέον σημαντική πτώση.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά που πιέζεται από την άνοδο των SUV, τη μετατόπιση των προτιμήσεων των καταναλωτών και την ανάγκη των premium κατασκευαστών να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους.

Οι πωλήσεις των premium μεσαίων σεντάν σημείωσαν πτώση 19% το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, καθώς περιορίστηκαν στις 241.096 μονάδες.

Παρότι η BMW Σειρά 3 εξακολουθεί να ηγείται της κατηγορίας, δεν έχει αποφύγει τη συνολική κάμψη: οι ταξινομήσεις της υποχώρησαν κατά 23%, φτάνοντας τις 60.237 μονάδες. Στη δεύτερη θέση, το νέο Audi A5 παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντοχή στην αγορά με 53.483 πωλήσεις, λειτουργώντας ως μία από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις της Audi.

Αντίθετα, η Mercedes C-Class κατέγραψε πτώση 14%, με τον όγκο των πωλήσεών της να διαμορφώνεται στις 41.335 μονάδες. Στο στρατόπεδο της BMW, η i4 σημείωσε μικρή κάμψη 1,6%, φτάνοντας τις 36.982 μονάδες.

Κάτω από την πρώτη τριάδα, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο πιεστική: τα Volvo S60/V60 περιορίστηκαν στις 16.476 μονάδες (-35%), το Polestar 2 έπεσε κατά 26% στις 14.099, ενώ η BMW Σειρά 4 διαμορφώθηκε στις 10.081 (-12%).

Η Alfa Romeo Giulia συνέχισε να χάνει έδαφος, με μείωση 20%, ενώ το Audi A4, στο τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του, υποχώρησε στις 3.467 μονάδες (-94%).

Η πτώση δεν οφείλεται αποκλειστικά στη διαθεσιμότητα μοντέλων ή στην μη ανανέωση της εκάστοτε γκάμας. Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, ολοένα και περισσότεροι αγοραστές στρέφονται σε μεσαία SUV

Η αυξανόμενη δημοτικότητα προτάσεων όπως το BYD Seal U καταδεικνύει ότι το κοινό αναζητά πρακτικότητα, τεχνολογία και υψηλή απόδοση σε φαρδύτερα και ψηλότερα αμαξώματα .

Παρά το δυσμενές κλίμα, οι κατασκευαστές δεν εγκαταλείπουν την κατηγορία. Η BMW αναπτύσσει ήδη την επόμενη «3άρα», η οποία θα διατίθεται τόσο με θερμικούς κινητήρες όσο και ως αμιγώς ηλεκτρική.

Η ηλεκτρική εκδοχή, που αναμένεται να φέρει την ονομασία i3, θα αξιοποιεί την τεχνολογία της νέας iX3, ενσωματώνοντας αποδοτικότερο ηλεκτρικό σύστημα και μεγαλύτερη αυτονομία.

Αντίστοιχα, η επόμενη Mercedes C-Class, που αναμένεται το 2026, θα αποκτήσει πλήρως ηλεκτρική εκδοχή βασισμένη στην πλατφόρμα της νέας GLC.

