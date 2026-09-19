«Πέταξε» η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας – Πάνω από 60 εκατ. επιβάτες την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου- Προβλέψεις για νέο ρεκόρ το 2026

Με ρεκόρ επιβατικής κίνησης έκλεισε το 8μηνο του 2026 για τα ελληνικά αεροδρόμια ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες.

Σύμφωνα με παράγοντες της τουριστικής και αεροπορικής αγοράς, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και παραμένει σταθερή δύναμη στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ως σύγχρονος, ανταγωνιστικός και ασφαλής προορισμός.

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η ζήτηση αποδεικνύεται ισχυρότερη των αρχικών εκτιμήσεων γεγονός που όχι μόνο αποτυπώνεται στα στοιχεία του 8μηνου αλλά αναμένεται να καταγραφεί και στην συνολική επιβατική κίνηση του 2026, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ σε σχέση με το 2025 . Και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 Fraport Greece και ΔΑΑ) διακινήθηκαν την προηγουμένη χρονιά 83.333.771 επιβάτες.

Ειδικότερα, το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, στη συνολική επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας αναμένεται ποσοστό αύξησης πάνω από 4,5% σε σχέση με πέρυσι και τους διακινούμενους επιβάτες να ξεπερνούν τα 60 εκατ. έναντι 57.5 εκατ. το 2025 (ακριβής εικόνα τις προσεχείς ημέρες, όπου και θα ανακοινωθούν τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ).

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 23,71 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,4%. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,3% και 4,4%, αντίστοιχα. Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του οκταμήνου του 2026 ανήλθε σε 198.571, καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,8% και 3,2%, αντίστοιχα.

Για το σύνολο του έτους, οι προβλέψεις είναι πως η επιβατική κίνηση θα κινηθεί σε υψηλότερο επίπεδο από το 2025, πάνω από 35 εκατ. (έναντι 34 εκατ.).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο μήνας Αύγουστος στο αεροδρόμιο της Αθήνας, κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων επιβατών σε μηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 4,03 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 2,4% και 4,3%, αντίστοιχα.

Fraport Greece

Σε επίπεδο 8μηνου στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece διακινήθηκαν 27.708.051 επιβάτες έναντι 26.308.313 επιβατών το 2025, ήτοι αύξηση 5,3%. Και εδώ καταγράφεται μια ισχυρή δυναμική με τη διοίκηση να τοποθετεί την συνολική επιβατική κίνηση για το 2026 κοντά στα 39 εκατ. επιβάτες έναντι περίπου 37 εκατ. που έκλεισε το 2025.

Πάντως, ο περασμένος Αύγουστος ήταν μήνας ορόσημο, αφού μόνο σε έναν μήνα διακινήθηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια επιβάτες στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, με το αεροδρόμιο της Κέρκυρας (CFU) να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μόνο μήνα .

Σύμφωνα με την εταιρεία, τον Αύγουστο του 2026, στα 14 αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 6,79 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,1%. Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση εσωτερικού διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες καταγράφοντας αύξηση 5,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και μερίδιο κίνησης 14% ενώ στη διεθνής επιβατική κίνηση διακινήθηκαν 6,2 εκατ. επιβάτες, αύξηση +5,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και μερίδιο κίνησης 86%.

Η συνολική αύξηση τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση της διεθνούς κίνησης, η οποία αυξήθηκε κατά 5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης , Ρόδου, Χανίων, Κεφαλονιάς, Μυκόνου και Σκιάθου .

Όσον αφορά την κίνηση στη Μέση Ανατολή η σύγκρουση δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2026 με την κίνηση να σημειώνει αύξηση κατά 20,6% παρά τη γεωπολιτική ένταση.

ΥΠΑ – 24 αεροδρόμια

Με αύξηση πάνω από 3,5% αναμένεται να κλείσει το 8μηνο του 2026 για τα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, ‘Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) σε σχέση με το 2025. Τα στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του Αυγούστου αλλά και συνολική 8μηνου αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί η ισχυρή δυναμική που καταγράφει το αεροδρόμιο Ηρακλείου, με συνεχόμενα ρεκόρ επιβατικής κίνησης. Ο Αύγουστος στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», ξεκίνησε με ρεκόρ καθώς την 1η Αυγούστου 2026 διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μία ημέρα. Μέχρι και τις 23 Αυγούστου, η συνολική επιβατική κίνηση είχε φτάσει τα 6,81 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 4,6%, ενώ οι αφίξεις εξωτερικού ανήλθαν σε 2,88 εκατομμύρια, με άνοδο 5,1%.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2025, το «Νίκος Καζαντζάκης» πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το φράγμα των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών, φτάνοντας τα 10.033.151, ενώ φέτος η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι σήμερα δείχνει ότι το ιστορικό αυτό όριο όχι μόνο μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά η επίδοση του αεροδρομίου μπορεί να ανέβει ακόμη ψηλότερα.