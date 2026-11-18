Ητριμερής συνάντηση μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ, που έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη στη Σενζέν της Κίνας, δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Οχι πάνω από μία ώρα», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, όταν ο Ρώσος αξιωματούχος ρωτήθηκε για τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου τριμερούς συνάντησης στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα.

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως δεν έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις εφ’ όλης της ύλης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύριο 19 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του APEC, τόνισε ο Πεσκόφ.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν είχαν ουσιαστική συνομιλία ούτε σήμερα, δήλωσε.