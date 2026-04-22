Περού: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας μετά την αναβολή αγοράς αεροσκαφών F-16

Την παραίτησή του από την θέση του υπουργού Άμυνας του Περού υπέβαλε σήμερα ο Κάρλος Ντίας, εξαιτίας της απόφασης του προσωρινού προέδρου Χοσέ Μπαλκάσαρ να αναβάλει την αγορά αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ.

Ο Μπαλκάσαρ, ο οποίος αποχωρεί από τον προεδρικό θώκο τον Ιούλιο, έχει δηλώσει πως η αγορά αναβάλλεται εωσότου η επόμενη κυβέρνηση αναλάβει καθήκοντα.

Το Περού έχει περάσει χρόνια σε διαπραγματεύσεις με διαφορετικές εταιρείες προκειμένου να εκσυγχρονίσει τον στόλο των μαχητικών του αεροσκαφών Mirage 2000 και MiG-29 που είχε αγοράσει τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Το Περού στοχεύει να αγοράσει εντέλει ένα σύνολο 24 μαχητικών αεροσκαφών, όμως μια πρώτη συμφωνία αφορά 12 αεροσκάφη. Μεταξύ των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά ήταν η αμερικανική Lockheed Martin. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση αεροσκαφών F-16 και την παροχή σχετικής στήριξης στο Περού τον Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, με τη Lockheed Martin ως τον βασικό εργολάβο, μαζί με τις General Electric Aerospace και ⁠RTX Corp, σε μια συμφωνία που υπολογίζεται στα 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως είχε πει το Πεντάγωνο εκείνη την εποχή.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο Μπαλκάσαρ ακύρωσε μια τελετή υπογραφής συμβολαίων για την αγορά από τη Lockheed Martin μαχητικών F-16 μόλις ώρες προτού την προγραμματισμένη ημερομηνία της 17ης Απριλίου, επικαλούμενος ανησυχίες ότι θα δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση σε μια πολύ μεγάλη αμυντική αγοραπωλησία. Η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως πως αναμενόταν να πραγματοποιηθεί μια τελετή υπογραφής συμβολαίων.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Λίμα δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει.

Ο Ντίας, που ανέλαβε καθήκοντα τη 17η Μαρτίου, επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την ακύρωση της υπογραφής μιας συμφωνίας.