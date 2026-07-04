Περού: Με οριακή διαφορά νικήτρια των εκλογών η συντηρητική Κέικο Φουτζιμόρι

Η συντηρητική υποψήφια Κέικο Φουτζιμόρι ανακηρύχθηκε με οριακή διαφορά νικήτρια των προεδρικών εκλογών του Περού , μετά από μία καταμέτρηση που διήρκεσε ολόκληρες εβδομάδες.

Το εκλογικό γραφείο της χώρας επιβεβαίωσε την Παρασκευή (3/7) ότι η Φουτζιμόρι, η μεγαλύτερη κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο ​​Φουτζιμόρι, κέρδισε τον επαναληπτικό γύρο των εκλογών της 7ης Ιουνίου, σύμφωνα με το CNNi.

Να σημειωθεί ότι, αυτή ήταν η τέταρτη φορά που διεκδικούσε την προεδρία μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες το 2011, το 2016 και το 2021.

Σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Φουτζιμόρι ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους για την υποστήριξή τους και είπε ότι το Περού εισέρχεται σε «ένα νέο κεφάλαιο». Υποσχέθηκε να ηγηθεί της μετάβασης με «υπευθυνότητα, ταπεινότητα και βαθιά αίσθηση ευθύνης καθήκοντος».

Η Λαϊκή Δύναμη, το κόμμα της Φουτζιμόρι επικράτησε του αριστερού υποψηφίου Ρομπέρτο ​​Σάντσες που ήταν υποψήφιος με το κόμμα «Μαζί για το Περού» με μόλις 49.641 ψήφους από περίπου 18 εκατομμύρια, φέρνοντας το 50,13% των έγκυρων ψήφων έναντι 49,86% του Σάντσες.

Η Φουτζιμόρι θα ορκιστεί ως πρόεδρος στις 28 Ιουλίου και αναμένεται να υπηρετήσει σε μία πενταετή θητεία μαζί με τον Λουίς Φερνάντο Γκαλαρέτα ως πρώτο αντιπρόεδρο και τον Μιγκέλ Άνχελ Τόρες Μοράλες ως δεύτερο αντιπρόεδρο.

Η ένατη πρόεδρος του Περού σε μία 10ετία

Θα γίνει η ένατη πρόεδρος του Περού μέσα σε μια δεκαετία, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής πόλωσης που αποδίδεται στην προεδρία του πατέρα της. Ο Φουτζιμόρι εκδιώχθηκε το 2000 και αργότερα καταδικάστηκε για κατηγορίες διαφθοράς, υπεξαίρεσης και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό τοπίο του Περού μετά από μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ο Σάντσες έχει δηλώσει ότι δεν θα αναγνωρίσει την κυβέρνηση Φουτζιμόρι. Μετά την ανακοίνωση της τελικής καταμέτρησης των ψήφων, κατήγγειλε παρατυπίες στην ψηφοφορία στο εξωτερικό και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR).

Στην ανακοίνωσή της για τη νίκη της Φουτζιμόρι την Παρασκευή, η Εθνική Εκλογική Επιτροπή του Περού δήλωσε ότι η επανεξέταση των ψήφων δεν διαπίστωσε τέτοιες παρατυπίες και απέρριψε την έφεση που υπέβαλε το «Μαζί για το Περού».