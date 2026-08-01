Περού: Αποφυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος Ογιάντα Ουμάλα – Ακυρώθηκε η καταδίκη του

Ελεύθερος αφέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο πρώην πρόεδρος του Περού, Ογιάντα Ουμάλα, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να ακυρώσει την ποινική διαδικασία που είχε οδηγήσει στην καταδίκη του σε κάθειρξη 15 ετών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος και απόστρατος αξιωματικός αναχώρησε από τη φυλακή της Λίμα με αυτοκίνητο, υπό αστυνομική προστασία, ενώ ομάδα υποστηρικτών του τον επευφημούσε.

«Υπήρξαμε θύματα πολιτικού και δικαστικού διωγμού. Μας απήγαγε το κράτος», δήλωσε ο ίδιος μετά την αποφυλάκισή του.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Περού αποφάσισε να κηρύξει άκυρη ολόκληρη την ποινική διαδικασία σε βάρος του Ουμάλα. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι προεκλογικές χρηματοδοτήσεις δεν συνιστούσαν αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων βάσει της νομοθεσίας που ίσχυε την περίοδο των επίμαχων πράξεων.

Ο Ουμάλα είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο του 2025 για παράνομη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών του από τη βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ και από την κυβέρνηση του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγο Τσάβες.

Στην ίδια ποινή είχε καταδικαστεί και η σύζυγός του, Ναντίν Ερέδια, η οποία κατέφυγε στη Βραζιλία, όπου της χορηγήθηκε άσυλο.

Ο κεντροαριστερός πολιτικός κυβέρνησε το Περού από το 2011 έως το 2016. Η υπόθεσή του εντάχθηκε στο ευρύτερο σκάνδαλο της Οντεμπρέχτ, το οποίο οδήγησε στη δίωξη δεκάδων πολιτικών και επιχειρηματικών στελεχών σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.