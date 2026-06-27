Περιζήτητη η Βούλα – Μετά τον Μητσοτάκη, συνάντηση με Σαμαρά

Το ότι η Βούλα Πατουλίδου κάνει “γκελ” στον κόσμο σας το έχουμε ξαναπεί. Αποτυπώνεται άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις, με το όνομά της να ξεχωρίζει σε αυτές, και είναι πολλές, με το συμπεριλαμβάνουν.

Έτσι δεν προκαλεί εντύπωση πως δέχεται στενό μαρκάρισμα απο κόμματα ώστε να είναι υποψήφια βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Τελευταίο τηλεφώνημα που δέχθηκε είναι απο τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο οποίος και της ζήτησε συνάντηση, προφανώς στο πλαίσιο των προετοιμασιών του για την ίδρυση του νέου του κόμματος.

Η Βούλα αποδέχθηκε την συνάντηση ενώ προ ημερών είχε δεχθεί ανάλογη πρόταση απο το Μαξίμου, την πόρτα του οποίου πέρασε και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ίδια τηρεί σιγήν ιχθύος, ακούει τις πολιτικές προτάσεις για υποψηφιότητα που της γίνονται, παρουσιάζει τις δικές της προτάσεις και θέσεις και επιφυλάσσεται για τις αποφάσεις της…