Περισσότερους εντεταλμένους εισαγγελείς ζήτησε η Κοβέσι από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που υπέβαλε νωρίτερα και στον υπουργό Δικαιοσύνης ζήτησε η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Κατά τη συνάντησή της, η οποία διήρκησε μόλις 15 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε επίσης να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώσει την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων και όχι κατόπιν απόφασης του ΑΔΣ, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δικαίωμα πειθαρχικού για πιθανές αρνητικές ενέργειες ή συμπεριφορές των Ελλήνων ευρώ εισαγγελέων. Παρόλα αυτά, η κυρία Κοβέσι ζήτησε να έχει τη δυνατότητα να παρατείνει εκείνη τη θητεία Ελλήνων ευρωεισαγγελέων χωρίς την έγκριση του ΑΔΣ.