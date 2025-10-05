Περιορισμοί στις διαδηλώσεις μετά τις 500 συλλήψεις στο Λονδίνο

Περιορισμό στις επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις ανακοινώνει η βρετανική κυβέρνηση, μία ημέρα μετά τη σύλληψη σχεδόν πεντακοσίων διαδηλωτών στο Λονδίνο , στην πλατεία Τραφάλγκαρ , κατά την διάρκεια της σιωπηλής φιλοπαλαιστινιακής διαμαρτυρίας.

Οι νέες εξουσίες θα επιτρέπουν στην αστυνομία να λαμβάνει υπόψη τη συνολική επίδραση προηγούμενων κινητοποιήσεων και να ζητά τη μεταφορά τους αλλού, όταν ένα σημείο έχει «επιβαρυνθεί» από συνεχείς συγκεντρώσεις.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για απαγόρευση, αλλά για ρύθμιση των όρων διεξαγωγής, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια τάξη και η ασφάλεια όλων των πολιτών.

Η υπουργός τόνισε ότι οι συχνές πορείες υπέρ της Παλαιστίνης έχουν προκαλέσει ανησυχία, ιδιαίτερα στην εβραϊκή κοινότητα, μετά την επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει αλλαγές στη νομοθεσία για τις διαδηλώσεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις.