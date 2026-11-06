Περιοδεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Λατινική Αμερική- Για 11 ημέρες και σε τρεις χώρες

Αρχίζει απόψε το ταξίδι με το οποίο ο Πάπας Λέων θα επισκεφθεί για έντεκα συνολικά ημέρες, τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, ο ποντίφικας θα μεταβεί στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού. Σε μιάμιση περίπου ώρα, ο ποντίφικας πρόκειται να προσγειωθεί στο Μοντεβιδέο, πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του, θα παραμείνει στην χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 8 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο Λέων θα μεταβεί στην Αργεντινή, όπου θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι, και τελέσει τη θεία λειτουργία. Μεταξύ των άλλων, θα έχει συναντήσεις με εργαζομένους και θα πάρει μέρος σε ολονυκτία με χιλιάδες καθολικούς πιστούς. Πριν αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Αργεντινής, ο Λέων θα επισκεφθεί επίσης τις φυλακές της πόλης και θα συνομιλήσει με τους κρατούμενους.

Το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης 13 Νοεμβρίου, ο ‘Αγιος Πατέρας των Kαθολικών θα αναχωρήσει από το Μπούενος ‘Αιρες με προορισμό τη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού. Μετά τις συναντήσεις με τους πολιτικούς ιθύνοντες, τους επισκόπους και χιλιάδες νέους που ζουν στην περιοχή της περουβιανής πρωτεύουσας, ο βορειοαμερικανός Πάπας πρόκειται να επισκεφθεί και να τελέσει λειτουργία στην πόλη του Σικλάιο, της οποίας ήταν επίσκοπος από το 2015 μέχρι το 2023.

Κατά την παραμονή του στο Περού θα συναντήσει, επίσης, εκπροσώπους των λαών του Αμαζονίου και θα συνομιλήσει, μεταξύ των άλλων, με εκπροσώπους διαφόρων μορφών της «λαϊκής πίστης», όπως είναι οι συμμετέχοντες σε λιτανείες και προσκυνηματικά ταξίδια.

Ο Λέων ΙΔ΄ πραγματοποιεί το ταξίδι αυτό στη Νότια Αμερική τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης για αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα, μετά τη διάγνωση πνευμονικού αδενοκαρκινώματος. Οι θεράποντες γιατροί έκριναν ότι ο ποντίφικας κατάφερε να αναρρώσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ότι είναι σε θέση πλέον να αντιμετωπίσει το πολυήμερο αυτό ταξίδι.

Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Ρώμη, σε μήνυμά του προς τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο πάπας αναφέρθηκε στους λαούς των τριών χωρών που θα επισκεφθεί και στην επιθυμία τους για ειρήνη και αδελφοσύνη.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό το αποστολικό ταξίδι, με τα μηνύματα που θα φέρει και χάρη στην αποφασιστικότητα με την οποία θελήσατε να τα προωθήσετε, θα δημιουργήσει μεγάλες ελπίδες και θα εμπνεύσει όχι μόνο τους φίλους λαούς της Λατινικής Αμερικής, αλλά ολόκληρο τον κόσμο», απάντησε ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ