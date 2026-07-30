Περιοδεία της Λίνας Μενδώνη στη Βόρεια Ελλάδα για την απόδοση σημαντικών έργων πολιτισμού

Τριήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ηυπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, με αφορμή την απόδοση σημαντικών έργων πολιτισμού, ενώ ταυτόχρονα θα επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία σε Σέρρες, Πέλλα και Καστοριά.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας θα είναι η Αμφίπολη το ερχόμενο Σάββατο, όπου η υπουργός θα πραγματοποιήσει αυτοψία στον Τύμβο Καστά και στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας ακρόπολης. Στη συνέχεια θα αποδοθεί στο κοινό η νέα ξύλινη γέφυρα, καθώς και το έργο προσβασιμότητας στον τομέα του βόρειου τείχους.

Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί στην Πέλλα, όπου θα πραγματοποιηθεί η απόδοση του κάστρου των Μογλενών, ενός ακόμη έργου που εντάσσεται στις παρεμβάσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην Καστοριά, με τα αποκαλυπτήρια της εικόνας του Αγίου Γεωργίου και τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Ταξιαρχών της Μητρόπολης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ