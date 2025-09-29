Περιοδεία στους Δήμους Δράμας και Παρανεστίου από την Έλενα Σώκου

Περιοδεία στους Δήμους Δράμας και Παρανεστίου πραγματοποίησε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου η Συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, Έλενα Σώκου, στο πλαίσιο των επαφών της με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Η περιοδεία ξεκίνησε με επίσκεψη στη Μητρόπολη Δράμας, όπου είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας, Δωρόθεο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, καθώς και πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής και στήριξης ευάλωτων ομάδων.

Ακολούθησε συνάντηση στο Δημαρχείο Δράμας με τον Δήμαρχο, Γεώργιο Παπαδόπουλο. Συζητήθηκαν αναπτυξιακά έργα και προτεραιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υποδομές και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Η κ. Σώκου, στη συνέχεια, μετέβη στον Δήμο Παρανεστίου, όπου συναντήθηκε στην Τοπική Κοινότητα Νικηφόρου με τον Δήμαρχο, Αναστάσιο Καγιάογλου, παρουσία αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα της καθημερινότητας, της προσβασιμότητας και της στήριξης των μικρών και απομακρυσμένων οικισμών.

Στην επίσκεψη στον Κυνηγετικό Σύλλογο Δράμας που ακολούθησε, η Συντονίστρια συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, Αστέριο Τζήμα και τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, Γιώργο Ελευθεριάδη, με τους οποίους συζήτησε θέματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και προστασίας της βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το Μουσείο Τραίνων Δράμας, όπου ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου «ΜΕΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ», Παναγιώτη Μακρόπουλο.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Δράμας, παρουσία της Προέδρου της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος, Ευγενίας Σαραφίδου και της Προέδρου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας, Άρτεμις Δημητριάδου. Συζητήθηκαν οι ανάγκες και τα αιτήματα των ασθενών της περιοχής, η έγκριση για μετακίνηση ενός γιατρού ογκολόγου στην περιοχή, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεχούς ενίσχυσης των δομών υγείας.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η κ. Σώκου συμμετείχε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, με τίτλο: «Οι λίμνες του Νέστου ως δίαυλος συνεργασίας: Όταν το νερό ενώνει περάσματα και λαούς». Στην τοποθέτησή της, επεσήμανε τη σημασία των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και διασυνοριακής συνεργασίας, τονίζοντας ότι «Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και ενεργά κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι ακριτικές περιοχές αναγνωρίζονται πλέον ως κέντρα καινοτομίας και δράσεων που ενισχύουν την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική».

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η κ. Σώκου συνοδευόταν από τον ανεξάρτητο βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη και τον πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π. Δράμας, Αλέξανδρο Γεωργιάδη.