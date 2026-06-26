Περιοδεία Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη μετά την εκδήλωση «Greece in Orbit»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συζήτηση που είχε με τον ιατρό διαστημικών αποστολών Αδριανό Γολέμη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in orbit -Η Ελλάδα στο διάστημα: Η επόμενη ημέρα», επισκέφθηκε τη Νέα Σμύρνη, ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων», όπου φιλοξενούνται καθημερινά αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.

Αμέσως μετά συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλι, Νέας Σμύρνης σε καφέ της περιοχής και στη συνέχεια περπάτησε στην κεντρική αγορά όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες.