Περιοδεία Αλέξη Τσίπρα στην Ήπειρο

Διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας.

Τη Δευτέρα 9/11 θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα όπου θα συνομιλήσει με πολίτες, επαγγελματίες της περιοχής και αγροτοκτηνοτροφους και μελισσοκόμους στην Ελεούσα.

Το απόγευμα θα συναντηθεί και θα μιλήσει με τους κατοίκους στους Μηλιωτάδες στο ανατολικό Ζαγόρι.

Την Τρίτη 10/11 θα επισκεφθεί τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αχερουσία Πρέβεζας όπου θα συναντήσει ελαιοπαραγωγούς και ψαράδες στην Πρέβεζα. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συνάντηση φίλων και μελών της ΕΛ.Α.Σ. Πρέβεζας.