Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Έναρξη εναέριων ψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών

Από την Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας ΚεντρικήςΜακεδονίας ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την τριετία 2026-2028, παράλληλα με το επίγειο έργο που είναι σε εξέλιξη, εκτελούνται και οι εναέριοι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας ώστε να γίνει καταπολέμηση σε εστίες, που δεν είναι προσβάσιμες με επίγεια μέσα.

Οι εναέριοι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας θα ξεκινήσουν με ψεκασμούς στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (αρδευτικό Χαλάστρας, αρδευτικό Αγίου Αθανασίου, αρδευτικό Βραχιάς) καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (αρδευτικό Αιγινίου), στην περιοχή των ορυζώνων, σε έκταση 30.000 – 45.000 στρεμμάτων, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026.

Η εφαρμογή των αεροψεκασμών αποφασίστηκε μετά από δειγματοληψίες ακμαίων που έγιναν στην περιοχή, στο πλαίσιο της εποπτείας των πληθυσμών των κουνουπιών, προκειμένου να διατηρηθούν σε χαμηλό επίπεδο οι πληθυσμοί των ακμαίων κουνουπιών το επόμενο διάστημα. Η περίοδος κρίνεται κατάλληλη καθώς έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αποστράγγιση των ορυζώνων, προκειμένου να γίνουν εφαρμογές ζιζανιοκτονίας από τους καλλιεργητές και έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη κατάκλιση με νερό, ενώ σύμφωνα με προβλέψεις της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά επίπεδα.

Οι δράσεις εντάσσονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πραγματοποιούνται κατόπιν της έκδοσης όλων των απαιτούμενων αδειών, με τη χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων σκευασμάτων από τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ εποπτεύονται από καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας