Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Αναζητείται μόνιμη λύση για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού

Η εξασφάλιση ενός σταθερού συστήματος καθαρισμού του Θερμαϊκού κόλπου που θα αποτελεί μια άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της επιφανειακής ρύπανσης των υδάτων βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης φορέων υπό τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης.

Η διασφάλιση ενός σταθερού συστήματος καθαρισμού του Θερμαϊκού Κόλπου, που θα αποτελεί μία άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της επιφανειακής ρύπανσης των νερών, απασχόλησε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων της πόλης, τον δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την ΕΥΑΘ, το ΥΠΕΚΑ, τον ΟΛΘ.

Όλοι μαζί συμμετείχαν σε ευρεία συζήτηση για τη ανεύρεση λύσεης ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο εμφάνισης φυτοπλαγκτόν ιδιαίτερα αυτές τις μέρες στον Θερμαϊκό κόλπο.

Ως πιθανότερο σενάριο εμφανίζεται η αναζήτηση χρηματοδότησης για εξασφάλιση κάποιων πόρων ώστε να γίνει εφικτή η χρήση και νέων μηχανημάτων για το καθαρισμό του φυτοπλαγκτόν από τα νερά του Θερμαϊκού κόλπου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, πέρα από το ζήτημα του φυτοπλαγκτόν, υπάρχει και το ζήτημα των φερτών υλικών στα νερά του Θερμαϊκού τα οποία καθαρίζονται δύο φορές την εβδομάδα μέχρι με την έλευση του πλοιαρίου «Αλκίππη» .

Μετά από σχετική παρέμβαση αποφασίστηκε ότι το καραβάκι αυτό θα περνάει πέντε φορές την εβδομάδα για πέντε ώρες για να επιτυγχάνεται πιο συχνός καθαρισμός των νερών.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ