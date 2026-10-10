Περί κεντροαριστεράς το ανάγνωσμα…

Γράφει ο Δημήτρης Συρμάτσης

QUIZ

Ποιο πρωτοπαλίκαρο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη έχει βάλει ήδη έξι στοιχήματα για τραπέζια με ούζα όπως παλιά, ότι το κόμμα θα είναι πιο πάνω από την ΕΛΑΣ στις εκλογές;

Η ΑΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία θα προκαλέσουν αντίστοιχο κίνημα και στην Ελλάδα;

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Κλειδώνει για το επόμενο Σάββατο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται νέα απόπειρα Πολάκη για να οδηγήσει το κόμμα σε προεδρικές κάλπες. Αρνητικοί Δούρου-Παππάς.

Φωτιές άναψε το κουίζ

Ξεκινώ από ένα τηλεφώνημα, πραγματική φωτιά, το πρωί του Σαββάτου λίγες ώρες αφού κυκλοφόρησε η εφημερίδα μας. Σύντροφος, καλό παιδί από τα λίγα, μόλις είδε το quiz βρήκε τη λύση και έσπευσε να δώσει συνέχεια. Ο βουλευτής λοιπόν – ως θεσμός, όχι ως φύλο ντε και καλά – φέρεται να διαμήνυσε στα κεντρικά ότι θέλει αποκατάσταση του ονόματός του αλλιώς θα κουνήσει μαντήλι. Η στήλη ξέρει και που θα πάει αλλά όλα στην ώρα τους.

Νέος γύρος

Ετοιμαστείτε για νέο γύρο δημοσκοπήσεων. Από την ερχόμενη Τρίτη και μέχρι το ΣΚ πριν την εθνική εορτή θα έχει κλείσει ο κύκλος των μετρήσεων του Οκτωβρίου. Ο καλός μου ο «γκαλοπατζής», όπως τον φωνάζω, μου σημείωσε τρία βασικά ευρήματα που θα δώσουν βάση. Πώς και πόσο μετρούν στην κοινή γνώμη τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα, αν θα συνεχίσει να κλείνει η ψαλίδα μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ και το που θα φτάσει η μπάρα Κασιδιάρη. Η «Συμμαχία Ελλήνων» φέρεται να έστειλε επιστολή στις δημοσκοπικές ώστε να συμπεριληφθεί στις μετρήσεις.

Σίγουροι για το 17% και πάνω

Εκμεταλλευόμενος την καθυστέρηση του Αλέξη Τσίπρα λόγω κίνησης να φτάσει στο Γεντί Κουλέ, συμμετείχα σε αρκετά πηγαδάκια με στελέχη. Δεν ξέρω αν ο ολόλαμπρος ήλιος έπαιξε το ρόλο του αλλά ήταν αρκετά αισιόδοξοι ειρωνευόμενοι τους δημοσκόπους. Το 17% το έχουν σίγουρο λένε και πάνε για παραπάνω.

Το ταμείο… στην Αθήνα

Ένα πρόβλημα που έχουν τα νεοσύστατα κόμματα είναι το ταμείο. Όχι τόσο κεντρικά όσο οι τοπικές. Μέχρι σήμερα αυτούς τους 4 μήνες στην ΕΛΑΣ, η δουλειά βγαίνει στη Θεσσαλονίκη με συγκεκριμένα ονόματα να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Έχουν την οικονομική ευχέρεια, ένα φιλότιμο και ένα «πρόσωπο». Άλλοι πάλι, όταν έρχεται ο λογαριασμός γίνονται μονοθέσιο της F1. Και εκεί που έπεσε η ιδέα να φτιάξουν ένα τοπικό ταμείο για τα μικροέξοδα της καθημερινότητας, η Αμαλίας ζήτησε ότι χρήματα υπάρχουν να στέλνονται… στας Αθήνας.

Ανεβασμένος ο πρόεδρος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόλαβε τις ελλείψεις στην αγορά από ψάρια και απόλαυσε τους αγαπημένους του μεζέδες στην Άθωνος. Όσοι πέρασαν και του μίλησαν, είπαν στην στήλη ότι ήταν ανεβασμένος αρκετά. Φαίνεται άλλωστε και δημόσια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστελνε μηνύματα ότι «πάμε καλά» ζητώντας από τους συνδαιτημόνες του τραπεζιού, Δημ. Σαρηγιάννη, Στ. Κουτσοχήνα και Λ. Πατάβρανα συνεχιστεί η δουλειά στους ίδιους ρυθμούς.

Η σημασία της προεργασίας

Δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή για τον Τσίπρα ο διάλογος με τους ψαράδες στη Θεσσαλονίκη και η αναφορά στην ρήση του ότι «η θάλασσα δεν έχει σύνορα». Ανέδειξε όμως την σημασία της προεργασίας από τα τοπικά στελέχη. Στο ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη της επίσκεψης Σαρηγιάννης και Γεωργιάδου ήταν περίπου τρεις ώρες με τους ψαράδες ώστε να μάθουν όλα τα αιτήματα και να ενημερώσουν αρμοδίως.

Τζήκας και Τριαρίδης

Στην ονοματολογία για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης, δύο πρόσωπα είναι αυτά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Του Τάσου Τζήκα και του Στέφανου Τριαρίδη. Ο πρώτος, δέχεται πολύ στενό μαρκάρισμα με τον ίδιο τον Ανδρουλάκη να κάνει προσωπική αναφορά από το βήμα της ΔΕΘ. Τι άλλο να κάνουν για να δείξουν πόσο τον θέλουν; Ο πρόεδρος της Τεχνόπολης έγινε πρόσφατα σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, μια κίνηση με πολλαπλές αναγνώσεις. Ο πρόεδρος του τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ θεωρείται πιο δύσκολη περίπτωση καθώς φέρεται να ενδιαφέρεται για την Πρυτανεία. Πότε θα έχουμε ανακοινώσεις; Δεν βλέπω βιασύνες πάντως. Αλλωστε οι βασικοί υποψήφιοι έχουν ξεκινήσει αγώνα για τα καλά.

Μέχρι και κλιματιστικά θα αλλάξουν

Σε τοπικό επίπεδο, στο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε εξέλιξη μια αναδιάρθρωση δυνάμεων ώστε να εξοπλιστεί με προσωπικό και η Νομαρχιακή πέρα από το γραφείο του προέδρου. Μέχρι και κλιματιστικά θα αλλάξουν μαθαίνω ώστε ο χώρος να είναι όλη μέρα ανοιχτός. Εκλογές έρχονται άλλωστε. Τώρα μια ψυχή που μας διαβάζει θα λέει ότι με Ευρ. Ελευθεριάδη ούτε λάμπα – που λέει ο λόγος – δεν άλλαζε.

Οι έτοιμοι και ο γρίφος

Πριν λίγες ώρες έγινε διαδικτυακή σύσκεψη για την περίφημη Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Κεντρικής Μακεδονίας. Αννα Διαμαντοπούλου, Χρήστος Παπαστεργίου και Δημήτρης Σαρηγιάννης φέρονται έτοιμοι να την στήσουν άμεσα καθώς η προεργασία έχει γίνει. Παράλληλα τρέχει και η εκδήλωση για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής από τον Δημήτρη Μάντζο που πρέπει να λύσει έναν πολύ δύσκολο γρίφο. Να ταιριάξει τα προγράμματα των Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Βενιζέλου.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολιτική», 10-10-2026)