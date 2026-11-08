Περί κεντροαριστεράς το ανάγνωσμα

Toυ Δημήτρη Συρμάτση

Το quiz της εβδομάδας

16 Μαΐου ή 13 Ιουνίου οι εκλογές στην Ελλάδα;

Η απορία της εβδομάδας

Στις εκδηλώσεις Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ ο μέσος όρος ηλικίας 50+. Στον Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη κανονικό γήπεδο με 20+. Σας απασχολεί ότι δεν σας ακούει η νέα γενιά;

Στο μικροσκόπιο

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα προσπαθεί να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ. Δυστυχώς με την γνωστή επιφανειακή λογική. Αναζητώντας αντικατοπτρισμούς.

Αναποφάσιστοι και αποχή

Βροχερό πρωινό με εφημερίδα στο χέρι. Τι καλύτερο για μια ανάλυση από τον φίλο μου τον «γκαλοπατζή». Ούτε οι μετρήσεις του Νοεμβρίου θα αλλάξουν την σημερινή εικόνα. Μην περιμένετε ανατροπές. Αυτό που προβληματίζει είναι το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων. Το οποίο δεν φαίνεται να αλλάζει μέχρι τον Μάιο που θα στηθούν οι κάλπες. Το 1/3 εξ αυτών με το σημερινό σκηνικό λένε ότι θα απέχουν.

Η ώρα των υποψηφίων

Μπήκαμε στον Νοέμβριο και για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι μήνες που θα ανακοινωθούν υποψήφιοι βουλευτές. Στο κόμμα Τσίπρα ίσως το Εθνικό Συμβούλιο πάει μια εβδομάδα αργότερα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Για τις 29/11 προγραμματίζεται η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Οπότε Χριστούγεννα με υποψηφίους θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη.

Οι ΕΛΑΣίτες της Θεσσαλονίκης

Άρης Στυλιανού, Άκης Σακισλόγλου, Κυβέλη Μάρδα, Αντώνης Σαουλίδης, Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη, Μίλτος Τόσκας έχουν κυκλωθεί από την Αμαλίας για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Σε αυτή τη φουρνιά των ανακοινώσεων δεν θα βρίσκεται η Πόπη Τσαπανίδου καθώς θα χρειαστεί να μείνει βουλευτής μέχρι να κλείσει η Βουλή. Για την Κατερίνα Νοτοπούλου υπάρχει ένα ερωτηματικό. Η στήλη επιμένει πως τα βαριά σου όπλα τα βγάζεις από την αρχή. Στην Β’ Θεσσαλονίκης Νίκος Νυφούδης και Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος σίγουρα. «Παίζουν» επίσης ο γιος του Κύρκου, του πρώην βουλευτή και ο Θωμάς Μόσχος. «Κάτω από τα ραντάρ» κινείται η Αυγέρη. Με τα σημερινά δεδομένα ο Φάμελλος είναι μακριά.

Πολλοί στην Α, λίγοι στην Β

Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη υπάρχει πληθώρα υποψηφιοτήτων για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Λεκάκης, Θρασκιά, Παππάς, Χουρδάκης, Πάππου, Παπαστεργίου, Δαλαμπούρα, Κνής, Αργυριάδης. Και ερωτηματικό τον Τζήκα που θα απαντήσει σε λίγες μέρες προσωπικά στον πρόεδρο. Στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θανάσης Γλαβίνας και μετά… το χάος.

Γκρίνιες και φωνές

Όσο περνάει ο καιρός και η ΕΛΑΣ βλέπει το 20% με το κιάλι, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις, αρκετοί γκρινιάζουν ενώ οι ευέξαπτοι ρίχνουν και κανένα «αριστερό καντήλι». Η στήλη έμαθε ότι 2-3 δημοσκόποι τους είπαν ότι είναι σίγουρα δεύτεροι και κάποιοι το λένε αριστερά και δεξιά ικανοποιημένοι. Αυτό έφτασε στα αυτιά του «μεγάλου» ο οποίος υπενθύμισε σε έναν πρωινό καφέ ότι στόχος είναι η πρωτιά.

Χτίζοντας πυρήνες

Στο κόμμα Τσίπρα αντιμετωπίζουν και την έλλειψη οργανωμένου κομματικού μηχανισμού πανελλαδικά. Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός του 2%, έχει δομημένες οργανώσεις. Στην ΕΛΑΣ τώρα «χτίζονται» με τον γραμματέα Μ. Χατζηγιαννάκη να μην τον έχει δει το σπίτι του. Κάθε μέρα και σε άλλη πόλη. Μπορεί στα στελέχη – ειδικά αυτοί που έμαθαν στην πρώτη φορά Αριστερά – να υπάρχει απογοήτευση για τα 100-200 άτομα σε κάθε εκδήλωση στην περιφέρεια όμως η απάντηση είναι ότι δημιουργούνται όλα από την αρχή. Αν δεν υπήρχε η Αττική και το «άστρο Τσίπρα» δεν θα μιλούσαμε σήμερα…

Της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ομιλίες βουλευτών, ποσταρίσματα στα social, ανακοινώσεις κομμάτων, «ρεπορτάζ». Όλα τα έχουμε δει μέχρι τώρα να έχουν δημιουργηθεί μέσω ΑΙ. Τώρα και παραπολιτικές στήλες στήνονται με τεχνητή νοημοσύνη. Παίρνουν πχ από αυτή τη στήλη ένα παραπολιτικό, το βάζουν στην μηχανή και του λένε δώστο μου κάπως διαφορετικά. Και το δημοσιεύουν. Αν είναι σωστή η μηχανή, μπορεί να αναφέρει και την πηγή. Ενίοτε…

Ανδρουλάκης ο «χρήσιμος»

Στη Χαριλάου Τρικούπη θα επιμείνουν κοινοβουλευτικά και θα φέρνουν συνεχώς τροπολογίες στην Βουλή πιέζοντας την κυβέρνηση. Σε μια εποχή που οι ατάκες περισσεύουν ο Ανδρουλάκης λέει σε όλους ότι θέλει να είναι ένας χρήσιμος πολιτικός. Δικό του έργο – και του ΠΑΣΟΚ ευρύτερα – το τελευταίο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Αν δεν είχε τεκμηριωμένες προτάσεις τόσο καιρό δεν θα χρειαζόταν να απαντήσει η κυβέρνηση. Επόμενο θέμα το στεγαστικό.

Ο καθείς το δρόμο του

Το Δεκέμβριο (αν δεν υπάρξει κι άλλη αναβολή) το συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Η στήλη έχει γράψει ότι θα είναι και το τελευταίο. Καθώς ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο του. Μπορεί στα θέματα να βρίσκονται η εκλογή προέδρου και οργάνων αλλά όλο το ενδιαφέρον είναι οι συμμαχίες. Γιατί αυτόνομα δεν θα κατέβει στις εκλογές. Ο Σακελλαρίδης και οι συν’ αυτώ θέλουν έναν «συνασπισμό» με το ΜΕΡΑ25, ο Τσακαλώτος θα πάει σπίτι του, οι Σκουρλέτης, Σία και Βούτσης θέλουν να επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το σοβαρό ΠΑΣΟΚ

Τελευταία όλο και περισσότερα «αριστερά χείλη» μιλούν για το «σοβαρό ΠΑΣΟΚ» που αφήνει ανοιχτά ενδεχόμενα για την επόμενη μέρα. Η τακτική της Χαριλάου Τρικούπη να μην παίζει το παιχνίδι των αντεγκλήσεων, να μην πολώνει χωρίς λόγο για να υπάρξει βρίσκει συνομιλητές. Κυρίως στελέχη που βλέπουν πέρα από το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα και σίγουρα όσους δεν έχουν σκοπό να βγουν βουλευτές.

Πάλι Θεσσαλονίκη η Δούρου

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει ξανά στην Θεσσαλονίκη για την απονομή τιμητικού Αλέξανδρου στον Νίκο Γραμματικό στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η Ρένα Δούρου θα συνεχίσει τις περιοδείες της με τον προγραμματισμό να αφορά αρχικά Λάρισα και Κόρινθο. Στην Κουμουνδούρου έδωσαν εντολή σε όλες τις οργανώσεις να σχηματίσουν τις δημοτικές επιτροπές εκλογικού αγώνα ανά δήμο όπου υπάρχουν τοπικές. Και στη Θεσσαλονίκη ήδη «πήρε μπρος η μηχανή». Συντονιστής ορίστηκε ο Ανέστης Τζιβιτζιάν και αναπληρώτρια συντονίστρια η Όλγα Βαηνά.

Οι συμμαχίες του Ευαγγελινού

Η στήλη έχει γράψει ότι ο γιατρός Δημήτρης Ευαγγελινός αναμένεται να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Χαλκιδική. Οι επαφές που κάνει και οι συμμαχίες που χτίζει το επιβεβαιώνει. Ο ίδιος κρατά χαμηλούς τόνους περιμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις και παρά τα δημόσια πειράγματα δεν πέφτει στην παγίδα.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 7-11-2026