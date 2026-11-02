Περί… κεντροαριστεράς το ανάγνωσμα

Γράφει ο Δημήτρης Συρμάτσης

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Όλοι Θεσσαλονίκη

Εντάξει, είχαμε την τιμητική μας αυτές τις μέρες σαν Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα ήρθε στην πόλη μας και η στήλη έμαθε πολλά και ορισμένα θα τα μοιραστεί μαζί σας. Πολλά ειπώθηκαν μεταξύ τσίπουρου, μεζέδων και καφέ στις πλατείες. Όπως η ΔΕΘ ήταν προεκλογική έτσι και η παρέλαση. Με την σημειολογία της. Όπως και η ψυχρή χειραψία Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη. Παντού χαμογελούσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτός από την ώρα που έδωσε το χέρι του στον Πρωθυπουργό.

«Γυρίστε παντού»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αρκετά ευδιάθετος και έκανε καλό «σου-σου» με πολίτες έξω από τον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα με παρέα τους βουλευτές Θρασκιά, Παππά και Χουρδάκη και τους Σαρηγιάννη, Κουτσοχήνα περπάτησε από την εκκλησία μέχρι τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας όπου κάθισαν για καφεδάκι. Η προεδρική ντιρεκτίβα ήταν σαφής. «Όλα τα στελέχη γυρίστε παντού, δείτε κόσμο, δουλέψτε για το κόμμα και την επικοινωνία των θέσεων μας».

Δεν είχε πρόσκληση η ΕΛΑΣ

Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν προβληματίστηκαν ιδιαίτερα τι θα έκαναν με τις φετινές παρελάσεις. Γιατί, όπως λένε, δεν είχαν επίσημες προσκλήσεις για να παραστούν. Βλέπετε οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να κρατούν το επίσημο πρωτόκολλο και να καλούν μόνο τα εκλεγμένα κόμματα στο κοινοβούλιο. Δεν είναι τηλεοπτικά κανάλια που αντιμετώπισαν την ΕΛΑΣ σαν αξιωματική αντιπολίτευση με το «έτσι θέλω».

Εκδήλωση με Μιλένα

Στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης κύκλωσαν ήδη την 23η Νοεμβρίου για την εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια την Μιλένα Αποστολάκη που θα παρουσιάσει την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Η εκδήλωση θα γίνει στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και αναμένεται να εμπλουτισθεί με το στεγαστικό πρόβλημα και τον Νίκο Μήλη να κάνει την κεντρική τοποθέτηση.

Τιμούν τους πρώην

Μια έξυπνη κίνηση που αποφάσισαν στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης είναι να τιμήσουν τους πρώην γραμματείς που πέρασαν από την ηγεσία της Νομαρχιακής, ως παραδείγματα ανθρώπων που τίμησαν το κόμμα και έδωσαν εκλογικές και όχι μόνο μάχες. Η εκδήλωση αναμένεται να γίνει μέσα στο Δεκέμβριο και θα έχει θεματική την συμμετοχική δημοκρατία. Τις «βραβεύσεις» θα κάνει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Κάντο όπως η Αττική

Πάντως για να τα λέμε όλα, στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης πρέπει να δουν το παράδειγμα της Αττικής. Τα καθημερινά κλιμάκια με βουλευτές και υποψηφίους είναι κάθε μέρα έξω, από λαϊκές μέχρι πλατείες και καφέ και χώρους δουλειάς. Και όλα αυτά αποτελούν μέρος της προεκλογικής τους εκστρατείας. Αυτή η δουλειά μέχρι στιγμής αποδίδει δημοσκοπικά καθώς υπάρχει άνοδος στο λεκανοπέδιο με την ελπίδα να κορυφωθεί στις εκλογές. Στην Θεσσαλονίκη πάλι, αρέσκονται στις εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους που μαζεύονται οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κοινώς, ξεκουνηθείτε και βγείτε στην κοινωνία παιδιά…

Τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια;

Στο ΠΑΣΟΚ αναμένουν τον σχεδιασμό για την ανακοίνωση του μεγάλου πρώτου κύματος υποψηφίων. Το 80-90% των ψηφοδελτίων φέρεται να είναι συμπληρωμένα. Αλλωστε και στην πόλη μας υπάρχουν υποψήφιοι βουλευτές που «τρέχουν» εδώ και ένα χρόνο. Πότε θα ανακοινωθούν; Στο τραπέζι έχουν πέσει πολλές προτάσεις. Σημειώνουμε ότι στις 21-22/11 ανακοινώνει υποψηφίους ο Τσίπρας. Σιγά μην αφήσει η Χαριλάου Τρικούπη να παίζουν μπάλα μόνοι τους στον προοδευτικό κόσμο, λέμε εμείς.

Θα γίνει της… Πελοποννήσου

Περιοδεία στην Πελοπόννησο αναμένεται να κάνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με αφορμή το συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου θα κάνει ομιλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο οργανωτικό σχεδιάζουν και περιοδεία σε μια κρίσιμη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Κάτι πάντως άκουσα από την Αμαλίας ότι σχεδιάζουν και για τον Τσίπρα. Μεγάλες περιοχές είναι δεν θα συμπέσουν σίγουρα με την ΕΛΑΣ να διαμαρτύρεται γιατί δεν προσκλήθηκε και αυτή στην ΚΕΔΕ. Δεν θα το αφήσει έτσι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, να μου το θυμηθείτε. Κάτι θα σκαρώσει…

Στελεχώνουν τις εκλογικές επιτροπές

Στο ΠΑΣΟΚ οργανώνουν από πολύ νωρίς τις Δημοτικές Επιτροπές Εκλογικού Αγώνα. Τα μέλη όλων των τομέων και των Δικτύων έλαβαν επιστολή από τον γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη. 4000 στελέχη απαρτίζουν τα όργανα και καλούνται άπαντες να ενεργοποιηθούν άμεσα στους τόπους διαμονής ή καταγωγής και να συνδράμουν το έργο των επιτροπών. Ένα μήνυμα τύπου «κανείς δεν περισσεύει…».

ΕΛΑΣ η Νοτοπούλου, συναντήσεις η Κυβέλη

Μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και επίσημα η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ακόμη ένα βήμα έγινε και αναμένεται το επόμενο που θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι υποψήφια βουλευτής. «Γίνεται να μην είναι;» θα αναρωτιέστε. Συμφωνώ και εγώ και καταθέτω δημόσια το ερώτημα. Σε διαρκή κινητικότητα βλέπω και την Κυβέλη Μάρδα. Συναντήσεις, βιντεάκια, συνεντεύξεις. Έχει να διανύσει δρόμο πολύ ακόμη και για αυτό ξεκίνησε από τώρα το σπριντ.

Τα… ασταύρωτα της ΕΛΑΣ

Μπορεί να είναι νωρίς αλλά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ετσι αυτές τις μέρες πέτυχα συζήτηση στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που μιλούσαν για τα ασταύρωτα ψηφοδέλτια που μπορεί να έχει το κόμμα στις εκλογές. Συνηθίζεται αυτό σε κόμματα που ο αρχηγός είναι πιο γνωστός από το ίδιο το κόμμα και τα στελέχη. Ο κόσμος θα ρίξει δαγκωτό Τσίπρα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα προς επίλυση για τους υποψηφίους.

Η εναλλακτική Δούρου

Εναλλακτικό το πρόγραμμα της Ρένας Δούρου στην Θεσσαλονίκη. Ούτε Αγιος Δημήτριος, ούτε παρελάσεις. Αλλά επίσκεψη στην Μητρόπολη με τον Παναγιώτατο να μιλά με τα καλύτερα λόγια για την ίδια. Στην Μέριμνα Ποντίων Κυριών έκανε ειδική αναφορά στην Άννα Θεοφυλάκτου ενώ μετά την συνάντηση με την δήμαρχο Καλαμαριάς, περπάτησε στον πεζόδρομο και έκατσε μαζί με τα στελέχη του κόμματος για φαγητό απέναντι από το δημαρχείο.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 31-10-2026)