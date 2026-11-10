Performative male: Ο τύπος άντρα που απασχολεί το διαδίκτυο τις τελευταίες εβδομάδες

Δεν χρειάζεται να σκρολάρουμε ατελείωτα στα social media για να έχουμε συναντήσει, τον τελευταίο καιρό, τον όρο «performative male» ή «performative man». Υπάρχει παντού και χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν τύπο άντρα που με μια πρώτη ματιά μπορούμε να αναγνωρίσουμε από την tote bag του, το βιβλίο φιλοσοφίας που διαβάζει σε κάποιο καφέ και τον matcha latte με το οποίο το συνοδεύει.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με ένα νέο άρθρο του usatoday.com, ο performative male (που θα μπορούσε να μεταφραστεί, ελεύθερα, «ο άντρας που υποδύεται»), προσπαθεί σκληρά να δείχνει πνευματικά καλλιεργημένος και συναισθηματικά ευαίσθητος. «Η ζωή του είναι μια διαρκής παράσταση, σκηνοθετημένη ώστε να εντυπωσιάσει τους άλλους -ειδικά τις γυναίκες- για το πόσο φωτισμένος είναι».

«Η ζωή του είναι μια διαρκής παράσταση, σκηνοθετημένη ώστε να εντυπωσιάσει τους άλλους -ειδικά τις γυναίκες- για το πόσο φωτισμένος είναι».

Αυτή η επιφανειακή τάση εκφράζει μια βαθύτερη μετάβαση «από τον alpha male σε έναν πιο χαλαρό και καλό τύπο» σύμφωνα με την TikToker Eloise Dalais. Ταυτόχρονα όμως, σύμφωνα με το usatoday.com, υπογραμμίζει τις παραπλανητικές συχνά στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι άντρες για να προσελκύσουν υποψήφιες-ους συντρόφους. «Εδώ υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από την άποψη της εξελικτικής ψυχολογίας» σύμφωνα με τη ψυχοθεραπεύτρια Erik Anderson: Πάντα υπάρχει, και θα υπάρχει, μια κατηγορία ανθρώπων πρόθυμοι να υιοθετήσουν οποιαδήποτε συμπεριφορά, όσο επιτηδευμένη ή ακόμα και γελοία κι αν είναι, προκειμένου να γίνουν, όπως πιστεύουν, πιο ελκυστικοί.

«Είναι απόλυτα λογικό κάποιος να ενδιαφέρεται για το τι πιστεύουν οι γυναίκες για εκείνον. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς τρομερό στο να θέλει να προσαρμοστεί στις προσδοκίες τους. Αλλά κάποιοι φτάνουν στα άκρα» προσθέτει η ειδικός, για να συμπληρώσει πως «κάποιοι την αποκαλούν στρατηγική του beta male (από το κυρίαρχο αρσενικό, alpha male), όπου βασικά προσπαθείς να πλησιάσεις τις γυναίκες αρχικά ως φίλος τους. Δεν θα παρατηρούσαμε αυτή τη συμπεριφορά αν δεν είχε υπάρξει επιτυχημένη στη διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας».

«Είναι απόλυτα λογικό κάποιος να ενδιαφέρεται για το τι πιστεύουν οι γυναίκες για εκείνον. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς τρομερό στο να θέλει να προσαρμοστεί στις προσδοκίες τους. Αλλά κάποιοι φτάνουν στα άκρα».

Για πόσο καιρό ακόμα θα συναντάμε τον τύπο του «performative male»; Μάλλον για όσο ακόμα έχει πέραση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι μπορεί οι τύποι να αλλάζουν, μαζί με τα ήθη και την ιδεολογία κάθε εποχής, αλλά αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι η επιθυμία μας να νιώθουμε ποθητοί.