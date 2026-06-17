Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρεστ, Έρικ Ρουά

Θλίψη στο γαλλικό ποδόσφαιρο και τον σύλλογο της Μπρεστ, καθώς η οικογένεια του Έρικ Ρουά ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό post στον λογαριασμό του στο Instagram ότι ο γνωστός προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών.

Ο Ρουά άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο γαλλικό ποδόσφαιρο, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Ως μέσος αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη Μαρσέιγ από το 1996 έως το 1999, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου UEFA.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, εργάστηκε σε διάφορα πόστα στην αγαπημένη του Νις, προτού κάνει τα πρώτα του βήματα ως προπονητής τη σεζόν 2010-11.

Ακολούθησε ένα επιτυχημένο πέρασμα ως αθλητικός διευθυντής στη Λανς, πριν επιστρέψει στους πάγκους τον Ιανουάριο του 2023, όταν η Μπρεστ του εμπιστεύθηκε την τεχνική της ηγεσία.

Η παρουσία του στον πάγκο του βρετονικού συλλόγου αποδείχθηκε καθοριστική. Οδήγησε την Μπρεστ στην ιστορική τρίτη θέση της Ligue 1 το 2024, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου τη συμμετοχή του στο Champions League, όπου η ομάδα είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.