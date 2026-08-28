Πέντε ζώδια που βλέπουν τα πράγματα να μπαίνουν σε τάξη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Μέχρι το τέλος Αυγούστου, τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε τάξη για πέντε ζώδια. Έπειτα από μια περίοδο γεμάτη ανατροπές και αβεβαιότητα, το τέλος του μήνα φέρνει περισσότερη καθαρότητα και θετικές εξελίξεις.

Καρκίνος

Ο Άρης στο ζώδιο του Καρκίνου φέρνει περισσότερη ενέργεια και αποφασιστικότητα. Είναι μια περίοδος για να μπουν όρια και να υπάρξει διεκδίκηση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή ώστε ο θυμός και η ένταση να μην οδηγήσουν σε βιαστικές αντιδράσεις.

Λέων

Ο Ήλιος, ο Ερμής και ο Δίας βρίσκονται στο ζώδιο του Λέοντα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Οι φιλοδοξίες και τα σχέδια αρχίζουν να παίρνουν μορφή, καθώς οι πράξεις συμβαδίζουν πλέον με τις προθέσεις. Η περίοδος ευνοεί σημαντικές εξελίξεις, αρκεί να αποφευχθούν η υπερβολική αυτοπεποίθηση και η ανάγκη για επιβεβαίωση.

Παρθένος

Ο Ήλιος πέρασε στην Παρθένο στις 22 Αυγούστου και ο Ερμής ακολούθησε στις 25, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα. Η ανάγκη να ικανοποιούνται διαρκώς οι άλλοι υποχωρεί και τη θέση της παίρνει η διάθεση για περισσότερη αυτονομία. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπουν όρια και να γίνει ξεκάθαρο τι αξίζει να παραμείνει και τι όχι.

Ζυγός

Έπειτα από μια απαιτητική χρονιά, ο Αύγουστος φέρνει καλύτερες προοπτικές. Η Αφροδίτη στο ζώδιο του Ζυγού ενισχύει τη γοητεία, την αυτοπεποίθηση και την εξωστρέφεια. Νέες ευκαιρίες κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ θετικές εξελίξεις είναι πιθανές και στα αισθηματικά.

Ιχθύες

Έπειτα από περίπου δύο χρόνια έντασης και αλλαγών, οι Ιχθύες αφήνουν πίσω έναν απαιτητικό κύκλο. Η έκλειψη Σελήνης στο τέλος του μήνα σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας σημαντικής περιόδου και την έναρξη μιας νέας φάσης. Όσα προηγήθηκαν μπορεί να ήταν δύσκολα, όμως πλέον ανοίγει ο δρόμος για περισσότερη ηρεμία, εξέλιξη και θετικές αλλαγές.