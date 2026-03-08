Πέντε τάσεις στα τζιν για την άνοιξη του 2026

Μας αρέσει να ξεκινάμε κάθε καινούργια χρονιά με ένα ξεκαθάρισμα της ντουλάπας. Αφήνουμε πίσω κομμάτια που πια δεν μας εκφράζουν ή δεν έχουν θέση στην καθημερινότητά μας και τα αντικαθιστούμε με κομμάτια που όντως θα φοράμε. Ως λάτρεις του denim αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με τα τζιν γι’ αυτό στραφήκαμε στις πιο πρόσφατες πασαρέλες των οίκων για να ανακαλύψουμε ποιες τάσεις στο denim φεύγουν και ποιες έρχονται το 2026.

Σύμφωνα με οίκους όπως Balenciaga, Dior και Valentino, τα cigarette jeans επιστρέφουν δυναμικά, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη εμμονή της μόδας με τον μινιμαλισμό των ’90s. Άλλα labels, όπως οι Ulla Johnson και Veronica Beard, επενδύουν στα bootcut jeans, προτείνοντας καμπάνα με πιο διακριτικό flare από τα ρετρό bell-bottoms. Και φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε τα wide-leg jeans, που συνεχίζουν ακάθεκτα — ρωτήστε απλώς τη Chanel και τη Stella McCartney.

Παρακάτω θα βρείτε πέντε φρέσκες denim τάσεις για το 2026, εμπνευσμένες από τις πασαρέλες, που έχουμε ήδη αγαπήσει μαζί με τα τζιν που σκοπεύουμε να αφήσω πίσω.

Tα cigarette jeans επέστρεψαν για τα καλά κάνοντας την εμφάνισή τους σε πολλές πασαρέλες για την Άνοιξη 2026. Με slim, «κυλινδρική» γραμμή, τα cigarette jeans είναι η ιδανική επιλογή για όσες θέλουν στενή εφαρμογή χωρίς να φτάσουν στο απόλυτο skinny.

Η μποέμ αναγέννηση είναι ξεκάθαρα εδώ. Ωστόσο, το 2026, πολλοί designers επιλέγουν πιο «ήπιες» bootcut γραμμές αντί για τις δραματικές, έντονες καμπάνες.

Όσο κι αν τα baggy sweatpant jeans έχουν τη χάρη τους, αποφασίζουμε να βάλουμε αυτή την τάση σε παύση υπέρ επιλογών που προσφέρουν περισσότερη δομή. Η επιλογή μας; Wide-leg denim παντελόνια, που μοιάζουν σχεδόν με tailored trousers. Για έμπνευση, κρατάμε σημειώσεις από Bottega Veneta, Chanel και Stella McCartney, που προτείνουν σικάτους τρόπους να εντάχθει το wide-leg denim σε κάθε ντουλάπα.

Με στόχο να αναβαθμίσoυμε την γκαρνταρόμπα μας, επιλέγουμε εκλεπτυσμένες αποχρώσεις του indigo που αποπνέουν αβίαστη κομψότητα, αντί για τις πολύ ανοιχτές (light-wash) αποχρώσεις που δείχνουν πιο casual. Σε συνδυασμό με προσεγμένες τσάντες και μυτερές γόβες, αυτή η denim τάση μπορεί να σταθεί επάξια σε κάθε πιο upscale περίσταση.

Θέλετε να κάνετε statement με το denim σας; Μπορείτε σίγουρα να το πετύχετε με φθαρμένα ή ξηλωμένα υφάσματα αν όμως θέλετε να δείχνετε πιο σύγχρονες, στραφείτε σε γλυπτικές σιλουέτες. Φουσκωτά barrel jeans, ασύμμετρες denim φούστες και μεσάτα denim jackets θα σας βοηθήσουν να βγείτε έξω από τα συνηθισμένα και να τολμήσετε κάτι πραγματικά διαφορετικό.

