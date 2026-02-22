Πέντε συμπεριφορές που «σκοτώνουν» κάθε σχέση

Ενώ αρκετοί είναι οι άνθρωποι που επιθυμούν να διάγουν έναν μοναχικό τρόπο ζωής, οι περισσότεροι θέλουν να βρίσκονται σε μια ρομαντική σχέση με έναν άλλο άνθρωπο. Ωστόσο, το να διατηρήσεις αυτές τις σχέσεις δυνατές για αρκετό καιρό δεν είναι καθόλου εύκολο. Οι αιτίες για αυτό είναι διαφορετικές, όπως ακριβώς και τα άτομα που αποτελούν τις εκάστοτε σχέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πέντε αρκετά συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν μια σχέση στο τέλος της.

Θέματα εμπιστοσύνης

Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητο συστατικό μιας επιτυχημένης σχέσης. Αν δεν εμπιστεύεστε τον σύντροφό σας, δεν μπορείτε να απολαύσετε το παρόν και άρα ούτε να επενδύσετε στο μέλλον. Συνήθως, πίσω από αυτά κρύβονται ζητήματα τα οποία δεν συζητήθηκαν αρκετά και δεν επιλύθηκαν σωστά. Με τον καιρό «πλακώνουν» τη σχέση σας και δεν σας αφήνουν να χαρείτε τις στιγμές με το ταίρι σας. Επίσης (και στις περισσότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς) τα προβλήματα αυτά πηγάζουν από προσωπικά θέματα και ανασφάλειες του καθενός, τα οποία προβάλλονται στο άλλο άτομο.

Δυσκολίες στην επικοινωνία

Αρκετές φορές τα ζευγάρια δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν, ισχυριζόμενα πως μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Ωστόσο, αυτή η αποτυχία στην επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και τα πιο αγαπημένα ζευγάρια να συζούν ως… απλοί συγκάτοικοι και όχι ως ζευγάρι. Με τον καιρό τα μέλη τους νιώθουν απομονωμένα και μόνα, με κίνδυνο να αναζητήσουν αυτή την επικοινωνία αλλού. Η έλλειψη επικοινωνίας οδηγεί στην αποξένωση, γι’ αυτό και το κάθε ζευγάρι πρέπει με υπομονή και αφοσίωση να βρει έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας.

Ζήλεια και καχυποψία

Δεν σας λέμέ κάτι καινούριο εδώ. Η έλλειψη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε αίσθημα καχυποψίας και πρόκληση ζήλειας. Εύκολα εκφράζονται κατηγορίες πάνω στον θυμό ακόμα και χωρίς να ισχύουν, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες εντάσεις και κλονισμό της σχέσης. Είναι αλήθεια πως η απιστία και η ύποπτη συμπεριφορά μπορεί να τρελάνουν το ένα μέλος του ζευγαριού. Η καλύτερη λύση όμως είναι η ήρεμη και ειλικρινής συζήτηση και όχι ο διαρκής έλεγχος και η καχυποψία, αφού δεν αφήνουν κανέναν να χαρεί τη στιγμή και τη σχέση.

Απαξίωση και περιφρόνυση

Τυχαίνει αρκετές φορές οι άνθρωποι σε μία σχέση να θεωρούμε τον άλλον δεδομένο. Έτσι, αντί να δείχνουμε τον θαυμασμό και την αγάπη μας, συχνά επιδιδόμαστε σε αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή του ή τα όσα έχει καταφέρει. Μπορεί επίσης να υποτιμάμε τις επιτυχίες και τις προσπάθειές του. Ωστόσο, αυτή συμπεριφορά μόνο φθορά μπορεί να φέρει σε μια σχέση, αποξένωση και προστριβές. Το να απαξιώνουμε τον σύντροφό μας, δεν υποτιμά μόνο εκείνον, αλλά και τις δικές μας επιλογές. Άλλωστε, ο θαυμασμός σε ένα ζευγάρι κρατά πιο ζωντανό και το πάθος μεταξύ του.

Καταπάτηση προσωπικών ορίων

Το ότι βρισκόμαστε μέσα σε μία σχέση δεν σημαίνει πως διαγράφουμε την υπόλοιπη ζωή μας. Υπήρχαμε πριν τη σχέση και θα υπάρχουμε και μετά. Για να παραμείνει μία σχέση υγιής πρέπει τα μέλη της να είναι πρωτίστως ευχαριστημένα με τον εαυτό τους. Είναι βασικό τα μέλη του ζευγαριού να περνούν όμορφα μαζί, αλλά είναι εξίσου σημαντικό και ως αυτόνομες οντότητες να νιώθουμε όμορφα. Ο χρόνος με τον εαυτό μας συμβάλλει στο να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας και το αίσθημα ασφάλειας στη σχέση, ενώ η πίεση που μπορεί να ασκούμε στον άλλο ίσως τον οδηγεί σε απομάκρυνση από εμάς.