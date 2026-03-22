Πέντε σκληρές αλήθειες για τις μακροχρόνιες σχέσεις

Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια αφοσιωμένη σχέση που διαρκεί καιρό ή σε έναν γάμο, νιώθουν πάντα μια μεγαλύτερη πίεση από εκείνους που ζουν πιο ελεύθεροι. Δεκάδες βιβλία, τραγούδια, σειρές και ταινίες έχουν γραφτεί προσπαθώντας να μας δείξουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τις διαχειριστούμε. Και ενώ ο σκοπός τους είναι θετικός, καταφέρνουν να περνούν το μήνυμα πως όποιος δεν έχει μια σοβαρή, μακροχρόνια και μονογαμική σχέση κάπου υστερεί. Ότι για κάποιον λόγο, ένας άνθρωπος δεν είναι ολοκληρωμένος όταν δεν βρίσκει το «άλλο του μισό».

Η Julie Orlov ψυχοθεραπεύτρια, σύμβουλος ψυχικής υγείας και συγγραφέας, υπενθυμίζει πως οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξεχνούν ότι δεν υπάρχει ένας «ιδανικός τρόπος» να ζήσουμε και παρουσιάζει μερικές σκληρές αλήθειες για τις μακροχρόνιες σχέσεις. «Κάθε πλευρά έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Τις προκλήσεις και τις ανταμοιβές της. Αν είστε ελεύθερες και αποζητάτε την “τελειότητα” της σχέσης, διαβάστε παρακάτω πέντε σκληρές, αλλά αληθινές πραγματικότητες που ισχύουν στις περισσότερες – αν όχι σε όλες- τις μακροχρόνιες σχέσεις και απολαύστε τη ζωή σας όπως είναι τώρα».

1. Υπάρχει ρουτίνα και βαρεμάρα

Ναι, θα έρθουν στιγμές που θα βαρεθείτε με τον σύντροφό σας. Και το σεξ και τη ζωή στο σπίτι, ακόμα και τις εξόδους σας. Ορισμένες φορές δεν υπάρχει τόσο πάθος όσο θα θέλατε, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Αυτό μπορεί να διαρκέσει για λεπτά, ώρες, μέρες ή μήνες και χρόνια. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.

2. Σας κρατούν πίσω

Από τα όνειρα, τις φιλοδοξίες, τις προοπτικές σας. Κι όμως, ναι. Είναι εύκολο να «κρυφτούμε» σε μια μακροχρόνια σχέση. Παραιτούμαστε εύκολα από την ανεξαρτησία μας και το ίδιο κάνει και ο σύντροφός μας. Έτσι αφήνουμε στην άκρη τα σχέδιά μας και καταλήγουμε να φοβόμαστε να πάρουμε ρίσκα, για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Με λίγα λόγια, επαναπαυόμαστε.

3. Πληγώνεστε

Μπορεί να ξεκινάμε μία σχέση με τις καλύτερες προοπτικές, αλλά και απογοήτευση θα υπάρξει και αμφισβήτηση. Οι σχέσεις χρειάζονται μεγάλη υπομονή, οικειότητα και τρυφερότητα. Στις μακροχρόνιες σχέσεις υπάρχουν συχνά στιγμές που θα ξυπνούν τις ανασφάλειές σας και τότε είναι που πρέπει να επιστρατεύετε όλη σας την υπομονή και την τρυφερότητα, για να τις αντιμετωπίσετε. Φυσικά, σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πληγωθούν και τα αισθήματά σας.

4. Οι σχέσεις αλλάζουν

Όπως αλλάζουν οι άνθρωποι έτσι και οι σχέσεις εξελίσσονται μαζί τους, μεταμορφώνονται και αλλάζουν. Τα άτομα που τις απαρτίζουν μπορεί να αρρωστήσουν, να έχουν διακυμάνσεις στη διάθεσή τους, να κάνουν αλλαγές στην εμφάνισή τους – οι οποίες αναπόφευκτα θα έρθουν και με τον καιρό. Το να βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια, αφοσιωμένη σχέση σημαίνει ότι δέχεστε και το κακό και το καλό. Κάποιες καταστάσεις θα είναι χειρότερες από άλλες και μερικές φορές θα χρειαστεί να τις αντιμετωπίσετε ολομόναχες, παρά το ότι θα βρίσκεστε σε σχέση.

5. Μοιράζεστε τα πάντα

Το σπίτι, τον χώρο, τις πηγές εισοδήματος και φυσικά τα όσα νιώθετε. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αποφάσεις που πρέπει να πάρετε. Πλέον κινείστε ως «ζευγάρι» ή ως «οικογένεια», πράγμα που απαιτεί συνεργασία, χρόνο και προσπάθεια για να οργανωθούν τα πάντα σωστά.