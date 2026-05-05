Πέντε σημάδια ότι ο πρώην θα επιστρέψει κοντά σας, αργά ή γρήγορα

Όταν έρχεται ο χωρισμός μετά από μια μεγάλη και παθιασμένη σχέση, κάποιες φορές αισθανόμαστε ότι με τον πρώην μας δεν έχουμε «τελειώσει» και ότι αργά ή γρήγορα θα είμαστε ξανά μαζί. Πότε είναι ευσεβής πόθος και σε ποιες περιπτώσεις αυτή η αίσθηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; Τα παρακάτω σημάδια δείχνουν ότι αργά ή γρήγορα εκείνος θα ξαναγυρίσει κοντά μας. Αρκεί να το θέλουμε κι εμείς, φυσικά.

Κρατά ακόμα επαφή μαζί σου. Αν σου στέλνει μηνύματα και σου τηλεφωνεί όπως παλιά, αυτή είναι η μεγαλύτερη ένδειξη ότι του λείπεις. Αν έχει κόψει κάθε επαφή, μπορεί να έχει αποφασίσει να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς εσένα.

Δεν έχει πάρει όλα τα πράγματά του από το σπίτι σου. Μπορεί επίσης να μη σου έχει επιστρέψει τα δικά σου. Ίσως έχει αφήσει επίτηδες «εκκρεμότητες» μεταξύ σας για να ξαναβρεθείτε και να τα ξαναβρείτε.

Είναι ενεργός στα social media. Αν συνεχίζει να αλληλεπιδρά μαζί σου, κάνοντας σχόλια και likes στις αναρτήσεις σου, ή αν ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες, π.χ., από τις βόλτες και τις διακοπές του με τρόπο που σου φαίνεται επιδεικτικός, μπορεί να προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σου ή να σε «τσιγκλάει» να επικοινωνήσεις μαζί του. Αν, από την άλλη, σταμάτησε να σε ακολουθεί παντού στα social media, μπορεί να είναι όντως αποφασισμένος να ξεκόψει.

Δεν έχει κάνει καμία αλλαγή στη ζωή του. Αν έκανε κάποια μεγάλη αλλαγή, για παράδειγμα τώρα ταξιδεύει περισσότερο ή μετακόμισε μακριά σου, ενδεχομένως να προσπαθεί να συνεχίσει χωρίς εσένα. Αν κάνει ό,τι έκανε και την περίοδο που ήσασταν σε σχέση, οι συγκυρίες και κυρίως το πώς νιώθει ο ένας για τον άλλο είναι πιθανό να σας φέρουν πάλι κοντά.

Η καινούρια του σχέση είναι όλα όσα δεν ήσουν εσύ. Ακούγεται αντιφατικό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μια νέα σχέση δείχνει ότι δεν σε έχει ξεπεράσει: αν η καινούρια του σύντροφος είναι εντελώς διαφορετική από εσένα, μπορεί να είναι μαζί της από αντίδραση ή σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αφήσει τη δική σας σχέση πίσω στο παρελθόν.

Θέλεις πραγματικά μια επανασύνδεση με τον πρώην;

Μερικές φορές η νοσταλγία δημιουργεί στο μυαλό μας μια εξιδανικευμένη εικόνα για το παρελθόν μας. Αυτό αφορά και τις παλιές μας σχέσεις, όπου τείνουμε να ξεχνάμε τα προβλήματα και να κρατάμε στη μνήμη μας τις όμορφες στιγμές. Προτού λοιπόν ξαναείστε μαζί, εξέτασε σοβαρά τους λόγους για τους οποίους χωρίσατε και αν μπορείτε όντως να λύσετε τα προβλήματα που σας έφεραν μέχρι εδώ. Μην αφήσεις τους λάθος λόγους -όπως η νοσταλγία, η ανασφάλεια, ο φόβος της μοναξιάς- να σε οδηγήσουν σε βιαστικές αποφάσεις.