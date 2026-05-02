Πέντε πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για τον ύπνο

Κάθε χρόνο η τρίτη Παρασκευή του Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον ύπνο. Φέτος, αυτή η Παρασκευή είναι η 17η Μαρτίου, δηλαδή, σήμερα. Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ύπνου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία του ύπνου για την υγεία μας και τις συνέπειες της αϋπνίας.

Αν λάβουμε υπ’ όψιν τα νέα στοιχεία που θέλουν τη μέση διάρκεια του ύπνου να μειώθηκε κατά δύο ώρες στον δυτικό κόσμο τα τελευταία 50 χρόνια και το πόσο σοβαρές είναι οι επιπτώσεις αυτής της μείωσης, αντιλαμβανόμαστε το γιατί η Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου είναι απαραίτητη. Eνα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται πλέον λιγότερο από επτά ώρες που θεωρείται το ελάχιστο για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από την στέρηση ύπνου.

Υπογραμμίζεται ότι ο ύπνος, μαζί με τη λήψη τροφής, νερού και την αναπνοή είναι βασικές ανάγκες του οργανισμού μας και η μακροχρόνια στέρηση του είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, που περιλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια και τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας περισσότεροι από δυο εκατομμύρια Έλληνες φαίνεται να ταλαιπωρούνται από διαταραχές ύπνου, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι περίπου ένας στους τρεις ενήλικες αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα. Το φαινόμενο επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες, τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε βάρδιες και τους ηλικιωμένους, όπου προβλήματα ύπνου φαίνεται να έχουν περίπου οι μισοί.

Ο ύπνος είναι ένα ζωτικό μέρος της συνολικής υγείας και ευημερίας του οργανισμού μας. Όταν κοιμόμαστε επαρκώς ενισχύουμε τα επίπεδα ενέργειας και την διαύγεια μας, ξεκουραζόμαστε και αναζωογονούμαστε. Όταν κοιμόμαστε λιγότερο από όσο χρειαζόμαστε κινδυνεύουμε από την εμφάνιση μιας σειράς ασθενειών και παθήσεων, από τον διαβήτη μέχρι και την κατάθλιψη. Αυτό που έχει αλλάξει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι ότι η στέρηση ύπνου είναι πλέον όλο και πιο συχνή στις ανεπτυγμένες χώρες.

Σε μια μελέτη του 1999 από το Spiegel, et al., οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η στέρηση ύπνου έχει αρνητικές συνέπειες για το μεταβολισμό και τις ενδοκρινολογικές λειτουργίες του σώματος. Ως αποτέλεσμα, η μελέτη διαπίστωσε ότι η στέρηση του ύπνου μπορεί να επιδεινώσει τις χρόνιες παθήσεις της τρίτης ηλικίας. Με βάση τη μελέτη αυτή, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο ύπνος προλαμβάνει την πρόωρη γήρανση.

Διαβάστε παρακάτω πέντε παράξενα fact για τον ύπνο, τα οποία ίσως δεν γνωρίζατε και την επόμενη φορά που θα θελήσετε να δείτε ένα επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς στο κινητό και να πάτε για ύπνο αργότερα, ξανασκεφτείτε το σοβαρά.

1. Ο άνθρωπος είναι το μόνο θηλαστικό που καθυστερεί επίτηδες τον ύπνο του.

2. Οι άνθρωποι περνούν το 1/3 της ζωής τους στον ύπνο (το ποσοστό εξαρτάται από την ηλικία του ατόμου, αλλά κατά μέσο όρο είναι αυτό).

3. Οι σπασμοί και τα τραντάγματα λίγο πριν κοιμηθούμε ονομάζονται «υπναγωγικοί σπασμοί» και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά γιατί συμβαίνουν.

4. Σχεδόν 1 στα 4 παντρεμένα ζευγάρια κοιμάται σε χωριστά κρεβάτια και σύμφωνα με αυτή την τάση στο Tik Tok αυτό βοηθά.

5. Το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη περίοδο χωρίς ύπνο είναι 11 ημέρες. Το κατέχει ο Randy Gardner από το 1964.