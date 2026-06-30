Πέντε νεκροί από τον καύσωνα στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο – Σε «κόκκινο» συναγερμό 25 πόλεις

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία, εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο «κόκκινο», στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος και αύριο. Ωστόσο, από το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της βόρειας Ιταλίας αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Την Πέμπτη, έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται και στην κεντρική Ιταλία.

Την ίδια ώρα, πολλοί δήμοι της χώρας αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά και με ελεύθερη είσοδο τα δημοτικά μουσεία έως το τέλος του ακραίου κύματος καύσωνα. Μαζί με τα δημοτικά γυμναστήρια και τα πολιτιστικά κέντρα, λειτουργούν ως «κλιματικά καταφύγια», προσφέροντας ασφαλείς και δροσερούς χώρους σε κατοίκους και τουρίστες.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων και για τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Όπως διαπιστώθηκε, πολλοί από αυτούς δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους να έχει ξεπεράσει τις τελευταίες ημέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ