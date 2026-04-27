Πέντε μουσικά σχολεία της Κ. Μακεδονίας δημιούργησαν Συμφωνική Ορχήστρα σε συνεργασία με την ΚΟΘ

Συμφωνική ορχήστρα δημιούργησαν μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί των πέντε Μουσικών Σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Στη νεοσύστατη «Συμφωνική Ορχήστρα Μουσικών Σχολείων Κεντρικής Μακεδονίας» συμμετέχουν 85 μαθητές και 15 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπράττουν σε ένα κοινό εγχείρημα καλλιτεχνικής δημιουργίας και εκπαιδευτικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με την περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας που ανακοίνωσε την υλοποίηση του εγχειρήματος πρόκειται για «ένα πρωτότυπο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική και παιδαγωγική στόχευση που λειτουργεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε πιλοτικό στάδιο».

Την ορχήστρα διευθύνει ο μουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Φωτιάδης, ενώ για την παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση είναι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί μουσικής των συμμετεχόντων 5 Μουσικών Σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Βέροια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Σέρρες).

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα να συναντηθούν σε κοινά αναλόγια, να συνεργαστούν δημιουργικά, να ερμηνεύσουν έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και να γνωρίσουν βιωματικά τον τρόπο λειτουργίας μιας συμφωνικής ορχήστρας, από τη διαδικασία της πρόβας έως την πραγματοποίηση μιας συναυλίας. Η σύμπραξη με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, καλλιτεχνικής επιμέλειας και σύνδεσης με τον επαγγελματικό χώρο της μουσικής.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Συμφωνικής Ορχήστρας Μουσικών Σχολείων Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσία περίπου 1.000 μαθητών.