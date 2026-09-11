Πέντε λόγοι για να πείτε «ναι» στην επανασύνδεση με τον πρώην

Πολλές φορές έχουμε γράψει για σχέσεις μεταξύ ζευγαριών, για χωρισμούς, για αληθινές ιστορίες με αδιέξοδα και για επανασυνδέσεις με ανθρώπους που για κάποιον λόγο είχαν φύγει από τη ζωή μας. Έχουμε, επίσης, αναφερθεί στις ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας πριν ξεκινήσετε παλι μία σχέση με έναν πρώην, ενώ αναλύσαμε μέχρι και το τι μπορεί να σημαίνουν τα όνειρα με έναν πρώην σύντροφο.

Σας έχουμε μιλήσει ακόμη και για τα σημάδια που δείχνουν ότι ένας πρώην σύντροφος θα γυρίσει σε εσάς, αλλά και για το γιατί τα τελευταία χρόνια γίνονται τόσες πολλές επανασυνδέσεις (οι Ben Affleck και Jennifer Lopez έδειξαν τον δρόμο).

Από όλα τα παραπάνω ίσως αντιληφθείτε (αν δεν το γνωρίζετε ήδη) ότι το να ξαναγυρίσετε σε μία σχέση που έληξε δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Στο συγκεκριμένο άρθρο, ωστόσο, θα διαβάσετε τους λόγους για να πείτε το «ναι» σε μια επανασύνδεση, αν αυτό είναι κάτι που το σκέφτεστε.

Η ψυχοθεραπεύτρια και marriage therapist, Annie Armstrong Miyao, τονίζει πως οι άνθρωποι μπορούν να ωριμάσουν και να αλλάξουν (αν το θέλουν πραγματικά), ενώ παρουσιάζει τα πέντε «πράσινα σημαιάκια» που μπορεί να οδηγήσουν σε μια ομαλή επανασύνδεση.

Χωρίσατε λόγω κακού timing

Ίσως χωρίσατε επειδή ζούσατε σε διαφορετικές περιοχές και δεν γνωρίζατε πότε θα καταφέρνατε να είστε κανονικά μαζί. Ή απλώς χωρίσατε επειδή βρισκόσασταν σε διαφορετικές φάσεις στη ζωή σας και πλέον οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να ξανασμίξετε. «Αν οι λογικές και οι συναισθηματικές καταστάσεις που οδήγησαν στο τέλος της σχέσης άλλαξαν, ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να είστε ξανά μαζί».

Μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη

Αν υπήρξε κάποιο ρήγμα στην εμπιστοσύνη στη διάρκεια της σχέσης σας, πριν προχωρήσετε ξανά στη δημιουργία καινούριας με τον ίδιο άνθρωπο, αναρωτηθείτε αν μπορείτε να τον εμπιστευθείτε. Αν οι συγγνώμες που πρέπει να ειπωθούν έχουν ειπωθεί, αν και οι δύο νιώθετε πως μπορείτε να αφήσετε πίσω όσα έχουν συμβεί και να προχωρήσετε μπροστά με θεμέλιο την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια τότε συνεχίστε. «Να είστε σίγουροι πως και τα δύο μέλη του ζευγαριού αναγνωρίζουν την ευθύνη και το βάρος στη σχέση. Και να θυμάστε ότι κομμάτι του να δείχνεις εμπιστοσύνη σημαίνει πως ένα κομμάτι του εαυτού σου είναι πάντά έτοιμο να πληγωθεί».

Νιώθετε πιο ώριμοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της σχέσης

Κάθε σχέση έχει τις προκλήσεις και τις αδυναμίες της, ακόμα και όταν γνωρίζουμε καλά τον άλλο άνθρωπο. Έχει αλλάξει ο τρόπος που εσείς ή το άλλο άτομο αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις; Επηρεάζεστε το ίδιο από εξωτερικούς παράγοντες; Τι συμβαίνει όταν πιέζεστε ψυχολογικά; «Αν ο τρόπος που είχαν εξελιχθεί τα πράγματα παλαιότερα σε στρεσογόνες καταστάσεις δεν σας άρεσε συζητήστε το πώς θα αντιμετωπίζετε παρόμοια συμβάντα στο μέλλον, για να μην επαναλάβετε τα ίδια καταστροφικά μοτίβα».

Αποδέχεστε τον άλλο

Καθώς αναρωτιέστε αν θα είστε ή όχι ξανά μαζί, σκεφτείτε αν όντως είστε έτοιμοι και έτοιμες να δεσμευτείτε σε μία σχέση με τον ίδιο άνθρωπο. Η ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας είναι: «Μπορώ να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες που υπάρχουν στη συγκέκριμένη σχέση;». «Πιστέυω πολύ στην ικανότητα του ανθρώπου να αλλάξει και να ωριμάζει. Αλλά μπορείτε να αγαπήσετε έναν άνθρωπο για αυτό που είναι τώρα; Μπορείτε να αποδεχτείτε και να κατανοήσετε τα ελαττώματά του, με υπομονή;».

Το αξιακό σας σύστημα είναι το ίδιο

Τον καιρό που ήσασταν χώρια πιθανότατα σκεφτήκατε πολυ. Δουλέψατε με τον εαυτό σας (είτε μόνοι είτε με τη βοήθεια ειδικού) και κάτι άλλαξε. Το ίδιο έκανε και ο άλλος άνθρωπος. Πλέον, οι απόψεις σας για τη ζωή συμβαδίζουν. Για παράδειγμα, στην αρχή μπορεί να είχατε διαφορετικές απόψεις για την ανατροφή των παιδιών σας ή γενικά για την απόκτηση απογόνων, τώρα πια οι απόψεις συμβαδίζουν. «Είναι πολύ σημαντικό πριν προχωρήσετε σε επανασύνδεση να συζητήσετε σοβαρά για το πού βρίσκεται ο καθένας σε θέματα όπως η δημιουργία οικογένειας, η θρησκεία ή ο οικονομικός σχεδιασμός. Αν τα “βρίσκετε” δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε».