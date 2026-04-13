Πέντε εταιρείες με ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα κέρδισαν μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες της Endeavor παγκοσμίως

Κάθε χρόνο, η Endeavor επιλέγει τις εταιρείες με τις υψηλότερες επιδόσεις, σε μια κατηγορία που ονομάζεται Endeavor Outliers, το κορυφαίο 10% του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της, που περιλαμβάνει περισσότερους από 2.500 επιχειρηματίες σε πάνω από 50 αγορές. Φέτος, μόλις 238 εταιρείες παγκοσμίως κατάφεραν να ενταχθούν.

Όπως περιγράφεται από την Endeavor, αυτό που κάνει το πρόγραμμα Outliers ξεχωριστό δεν είναι μόνο το μέγεθος των εταιρειών που συμμετέχουν. Είναι ο λόγος ύπαρξής του: μια αξιόπιστη κοινότητα όπου οι ιδρυτές, σε αυτό το επίπεδο, μπορούν να απομακρυνθούν από την καθημερινή εκτέλεση, να σκεφτούν τα κρίσιμα σημεία καμπής που καθορίζουν την επόμενη φάση και να έχουν ουσιαστικές συζητήσεις.

Οι πέντε αυτές εταιρείες, από τους τομείς του real estate, της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, της έρευνας θεμελιωδών μοντέλων, της insurtech και της ψηφιακής υγείας, ανήκουν σε μια ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά 31,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία χρόνια, περιλαμβάνει 93 «μονόκερους» και εκτείνεται σε ιδρυτές που δραστηριοποιούνται στα όρια των κλάδων που διαμορφώνουν αυτή τη δεκαετία.

Το μέλλον έχει ελληνικό αποτύπωμα

Οι εταιρείες Blueground, Hellas Direct, Numan, Reflection AI και Runway αποτελούν μέρος της τάξης Endeavor Outliers 2026, μιας κοινότητας για ιδρυτές των οποίων οι εταιρείες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο όπου οι αξιόπιστοι συνομιλητές είναι εξίσου σημαντικοί με τη στρατηγική.

Κάθε χρόνο, το πρόγραμμα Outliers θέτει εκ νέου το ίδιο ερώτημα: τι χρειάζεται πραγματικά για να χτίσεις μια εταιρεία σε αυτό το επίπεδο σήμερα; Η απάντηση αλλάζει συνεχώς – και αυτό ακριβώς είναι το νόημα.

Από περισσότερους από 3.000 επιχειρηματίες σε 50+ αγορές, η τάξη των Outliers αντιπροσωπεύει το κορυφαίο 10% του χαρτοφυλακίου της Endeavor. Η τάξη του 2026 περιλαμβάνει 238 εταιρείες, που έχουν αντλήσει συνολικά 31,4 δισ. δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια. Οι 93 αποτιμώνται πάνω από 1 δισ. δολάρια, πέντε ξεπερνούν τα 10 δισ., ενώ 36 έχουν ήδη πραγματοποιήσει exit, εκ των οποίων 10 είναι εισηγμένες. Περίπου οι μισές έχουν ετήσια έσοδα άνω των 100 εκατ. δολαρίων.

Τα κριτήρια αυστηροποιούνται κάθε χρόνο, όπως εξελίσσονται και οι ίδιοι οι ιδρυτές.

Τι είναι και τι προσφέρει το Endeavor Outliers

Το Endeavor Outliers είναι μια εμπειρία διάρκειας ενός έτους: κλειστές συναντήσεις, επιλεγμένες ανταλλαγές εμπειριών και ένα δίκτυο βασισμένο στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαία λογοδοσία. Στόχος δεν είναι η προβολή, αλλά η απόκτηση οπτικής, η δυνατότητα να βρει ένας ιδρυτής, που εισέρχεται σε νέα αγορά ή αντιμετωπίζει τεχνολογική μετάβαση, κάποιον που έχει ήδη περάσει από το ίδιο στάδιο και είναι διατεθειμένος του μεταδώσει την εμπειρία του.

Μια ομάδα που δείχνει το επόμενο βήμα

Η τάξη του 2026 αντικατοπτρίζει και την κατεύθυνση της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. Δύο βασικές τάσεις ξεχωρίζουν: η τεχνητή νοημοσύνη και η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών υποδομών. Οι ιδρυτές δημιουργούν σε τομείς που δεν αναπτύσσονται απλώς γρήγορα, αλλά αναδιαμορφώνουν ενεργά τον τρόπο λειτουργίας των κλάδων.

Ανάμεσα στις φετινές εταιρείες βρίσκονται πέντε με ισχυρούς ελληνικούς δεσμούς: Blueground, Hellas Direct, Numan, Reflection AI και Runway. Η παρουσία τους είναι ένδειξη για το πού δραστηριοποιούνται σήμερα οι Έλληνες και οι συνδεδεμένοι με την Ελλάδα ιδρυτές και σε ποιο επίπεδο.

Blueground: Υποδομή για ευέλικτη διαβίωση

Η Blueground, που ίδρυσε ο Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου, είναι μια παγκόσμια PropTech εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία σε 27 πόλεις. Προσφέρει πάνω από 10.000 πλήρως επιπλωμένα σπίτια για διαμονές άνω των 30 ημερών, με πλήρως ψηφιακή εμπειρία. Η δυναμική της βασίζεται όχι μόνο στην κλίμακα, αλλά και στο όραμα επανασχεδιασμού του τρόπου που οι άνθρωποι ζουν και μετακινούνται μεταξύ πόλεων.

Hellas Direct: Καινοτομία στην ασφάλιση

Η Hellas Direct, των Αλέξη Πανταζή και Εμίλιου Μάρκου, είναι μια τεχνολογικά καθοδηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία που ξεκίνησε από την Ελλάδα και επεκτάθηκε σε Ρουμανία και Κύπρο. Με ψηφιακό μοντέλο και νέα προϊόντα, όπως το Wallet+, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία ασφάλισης με έμφαση στην απλότητα και την προσβασιμότητα.

Numan: Νέα προσέγγιση στην υγεία

Η Numan, υπό τον Σωκράτη Παπαφλωράτο, αποτελεί μια από τις κορυφαίες ψηφιακές πλατφόρμες υγείας στην Ευρώπη, προσφέροντας υπηρεσίες σε τομείς όπως η διαχείριση βάρους, η τριχόπτωση και η σεξουαλική υγεία. Εστιάζει σε μια πιο προσωποποιημένη και χωρίς στιγματισμό προσέγγιση.

Reflection AI: Βάθος στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Reflection AI, με επικεφαλής τον Ιωάννη Αντωνόγλου, αναπτύσσει αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για σύνθετες εργασίες software engineering, εστιάζοντας σε βαθύτερη κατανόηση και όχι απλώς παραγωγή κώδικα.

Runway: Η υποδομή της δημιουργικής AI

Η Runway, με συνιδρυτή τον Αναστάση Γερμανίδη, δραστηριοποιείται στη γενετική AI για βίντεο και οπτικά μέσα, δημιουργώντας εργαλεία που επαναπροσδιορίζουν την παραγωγή και την εμπειρία περιεχομένου.