Πέντε ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε για να ανακαλύψετε αν είστε ή όχι καλή σύντροφος

«Πολλά ζευγάρια έρχονται για συμβουλευτική με το σκεπτικό ότι τα προβλήματα στη σχέση τους είναι ευθύνη των συντρόφων τους. Μια παραλλαγή αυτού είναι ότι αρκετοί παραδέχονται πως τώρα φταίνε και οι δύο, μα η αρχή όλων των προβλημάτων ήταν ο σύντροφος», γράφει η κλινική ψυχολόγος Dr. Samantha Rodman Whiten, σε άρθρο της στο yourtango.com, για τις σχέσεις.

Στο ίδιο άρθρο σημειώνει πως αν κάποιος πιστεύει πως δεν είναι εν μέρει υπεύθυνος για τις προκλήσεις στη σχέση του τότε στερεί από τον εαυτό του την ευκαιρία να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος σύντροφος. «Σαμποτάρει τις πιθανότητες να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες και τις ανάγκες της σχέσης του, επειδή όσο περισσότερο κατηγορεί τον σύντροφό του (είτε φανερά είτε σιωπηρά) τόσο λιγότερο πιθανό είναι να θελήσει να αλλάξει μια κατάσταση ή μια συμπεριφορά, ώστε να βελτιωθεί η σχέση και ο ίδιος».

Στο κείμενό της παρουσιάζει πέντε ερωτήσεις που μπορείτε να απαντήσετε, για να εξετάσετε το είδος του συντρόφου στο οποίο ανήκετε και τελικά να καταλάβετε το κατά πόσο έχετε συμβάλλει στα προβλήματα της σχέσης σας. «Κάθε μία από αυτές θα σας κάνει να σκεφτείτε τι μπορεί να αγνοούσατε εδώ και καιρό, τις αδυναμίες σας ως σύντροφο και να σας οδηγήσει στη βελτίωση του εαυτού και της σχέσης σας».

Πώς η ανατροφή σας σάς επηρεάζει στις σχέσεις σας;

Αν σκέφτεστε πως οι γονείς σας περνούσαν τέλεια και τα πήγαιναν πολύ καλά και όλα κυλούσαν εύκολα, τότε πέφτετε σε παγίδα. Καμία σχέση και κανένας γάμος δεν είναι τέλειος. Κάθε ζευγάρι έχει τους δικούς του κανόνες λειτουργίας. Η δική σας σχέση δεν επηρεάζεται από τις ίδιες συνιστώσες, οπότε το να τη συγκρίνετε με άλλες δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το εάν οι γονείς σας δεν τα πήγαιναν τόσο καλά. Αν αφήνετε και τα όσα έχετε δει να καθορίζετε το πώς θα είναι ο γάμος ή η σχέση σας, θα ζήσετε με βάση τα βιώματα των άλλων. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μάθετε από τα λάθη, από τα θετικά και από τα όσα έχετε ζήσει. Σκεφτείτε 5 ή 10 μαθήματα που πήρατε από τη σχέση των γονιών σας και πώς αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν να γίνεται καλύτερες και καλύτεροι στη δική σας.

Γιατί δεν κάνετε όσα ξέρετε πώς θα βελτιώσουν τη σχέση σας;

Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν πώς να κάνουν τον σύντροφό τους ευτυχισμένο, έστω και μια απλή πράξη, αλλά συνήθως την αφήνουν στην άκρη, βρίσκοντας ως δικαιολογίες την πίεση, τα νεύρα, την κούραση. Το να κατανοήσετε γιατί συμβαίνει αυτό και να αναγνωρίσετε πως υπάρχουν βαθύτεροι λόγοι που σας οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά θα «μεταμορφώσει» τη σχέση σας. Μόνο όταν κάτι το αναγνωρίζουμε και το εκφράζουμε καθαρά, μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να τελικά να το επιλύσουμε.

Προσποιείστε ότι έχετε ξεπεράσει κάτι δύσκολο, χωρίς στην ουσία αυτό να έχει συμβεί;

Αν παραμένετε αναστατωμένοι ή αναστατωμένες για κάτι που έκανε ο σύντροφός σας ή για μια στιγμή που θεωρήσατε πως δεν σας στάθηκε όπως θα θέλατε, δεν είναι παράξενο το γιατί η σχέση σας δεν εξελίσσεται όπως επιθυμείτε. Υπάρχουν τρόπο να εκφράσετε τα όσα σας ενοχλούν, χωρίς να προσβάλλετε τον άλλο και χωρίς να ξεσπάσετε με νεύρα. Όσο κρατάτε μέσα σας πράγματα που σας ενοχλούν, αυτά διογκώνονται και δεν αφήνουν τον δεσμό σας να προχωρήσει μπροστά.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη σχέση σας;

Το οποίο, βέβαια, δυσκολεύεστε να συζητήσετε; Συχνά οι άνθρωποι έχουν προβλήματα με τον σύντροφό τους, τα οποία, όμως δυσκολεύονται πολύ να συζητήσουν ή να εκφράσουν. Μπορεί κάποιος να νιώθει πως ποτέ δεν ερωτεύτηκε πραγματικά το ταίρι του ή πως δεν έχουν χημεία, αλλά να μην συζητά όσα σκέφτεται και απλώς να τα βάζει στην άκρη. Πολλές φορές παρόμοια ζητήματα αποτελούν την αρχή του τέλους των ζευγαριών, αν και μπορούν να επιλυθούν με την κατάλληλη βοήθεια. Αν δεν ξέρετε ή δεν θέλετε να τα συζητήσετε απευθείας με τον σύντροφό σας, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.

Φαντάζεστε τον εαυτό σας με τον σύντροφό σας σε 10 χρόνια;

Καμιά φορά οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να «δουλέψουν» πάνω στη σχέση τους, επειδή υποσυνείδητα νιώθουν ότι αυτή δεν θα έχει διάρκεια. Αν αυτό νιώθετε κατά βάθος, τότε είναι πολύ πιθανό να μένετε πίσω στις σχέσεις, λόγω φόβου. Αν μένετε σε μία σχέση μέχρι να βρείτε κάτι καλύτερο, τότε απλώς σπαταλάτε τον χρόνο τον δικό σας και του συντρόφου σας.