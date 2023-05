Πέντε eco-friendly αρώματα

Οι οικολογικές ανησυχίες αφορούν σε κάθε επίπεδο της καθημερινότητας και δεν είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον και τον πλανήτη. Στα πλαίσια αυτά έχει αυξηθεί και η ζήτηση προϊόντων ομορφιάς που έχουν τόσο φυσικές συνθέσεις όσο και ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες. Οι μεγάλοι οίκοι αρωμάτων έχουν αντιληφθεί αυτή την ανάγκη και για αυτό προτείνουν διαρκώς νέες, εξελιγμένες αρωματικές φόρμουλες με συστατικά φυσικής προέλευσης, προϊόντα βιώσιμων πηγών και καλλιέργειας με ηθικές μεθόδους ενώ φροντίζουν να κλείνουν τα αρώματά τους σε συσκευασίες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ή μπορούν να ξαναγεμίσουν. Δες λοιπόν εδώ μερικά από τα πιο καινούρια και ενδιαφέροντα αρώματα που επιλέγουν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση.

1 Nomade Jasmin Naturel Intense της Chloé

To γνωστό και πολύ δημοφιλές άρωμα του οίκου Chloé διαθέτει πλέον μια vegan σύνθεση 100% φυσικής πρέλευσης. Η νέα του εκδοχή δίνει έμφαση στο γιασεμί που συνδυάζεται με γλυκές νότες χουρμά και αχλαδιού και αισθησιακή εσάνς βανίλιας και σανταλόξυλου. Ένα απόλυτα φυσικό αλλά και απολαυστικό άρωμα για κάθε περίσταση.

2 My Way Parfum του Giorgio Armani

To άρωμα που βασίστηκε στη φιλοσοφία “I am what I live” και αποτύπωσε το όραμα της σύγχρονης, απελευθερωμένης γυναίκας διαθέτει σύνθεση με φυσικά συστατικά από βιώσιμες πηγές και μπουκάλι που ξαναγεμίζει ώστε να διαρκεί και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.

3 Angel Elixir του Mugler

Το all time classic Angel που αγαπήθηκε και φορέθηκε για χρόνια από φανατικές θαυμάστριες επιστρέφει σε νέα εκδοχή, πάντα στο εμβληματικό, γυάλινο μπουκάλι-αστέρι. Το νέο όμως αστέρι με τις 5 έδρες ξαναγεμίζει και μένει για πάντα στο μπάνιο σου, φυλακτό και design αντικείμενο που γοητεύει.

4 Parfum Vanille της Place des Lices

Ο οίκος αρωμάτων Place des Lices εμπνέεται από το πνεύμα και την αύρα της Γαλλικής Ριβιέρας και προτείνει φυσικές συνθέσεις που ταιριάζουν ακόμη και στην πιο ευαίσθητη επιδερμίδα και δεν δοκιμάζονται ποτέ σε ζώα.

5 L’Eau Rouge από τη σειρά Νο1 de Chanel

Η σειρά του οίκου Chanel που βασίζεται στην αναζωογονητική δύναμη της κόκκινης καμέλιας περιλαμβάνει ένα ανάλαφρο, ντελικάτο αρωματικό mist που σκορπάει δροσιά και ενέργεια ενώ η σύνθεσή του περιέχει κατά 97% φυσικής προέλευσης συστατικά.